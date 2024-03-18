***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 18.03.2024 Tarihli Pay Geri AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2024Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, AGROT, TREAGRT00018 01.03.2024 2.500.000 0,208 35,96B Grubu, AGROT, TREAGRT00018 04.03.2024 510.000 0,043 33,85B Grubu, AGROT, TREAGRT00018 05.03.2024 300.000 0,025 32,16B Grubu, AGROT, TREAGRT00018 18.03.2024 3.237.599 0,27 31,91Ek AçıklamalarŞirketimizin 20.02.2024 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu Kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım 18.03.2024 tarihinde (bugün) 30-34 TL aralığından 3.237.599 adet Şirketimiz payı geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu AGROT payları 6.547.599- adede ulaşmıştır. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,546 seviyesine ulaşmıştır.Bu kapsamda geri alımlar oldukça ilgili tablomuza eklenerek geri alım bilgileri güncellenecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259660BIST