***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHÜMEYRA KESKİN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 07.09.2022 İcrada Görevli Değil Ted Investment Tarım ve Medikal Teknoloji A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı / Şirket Ortağı - Grid Teknoloji Ltd. / Yönetim Kurulu Başkanı / Şirket Ortağı Evet 75 A - B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Evet Yoktur.BİLAL KESKİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 07.09.2022 İcrada Görevli Değil Ted Investment Tarım ve Medikal Teknoloji A.Ş. /Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Evet Yoktur.AYŞE BİLUN KESKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finansal Analist 07.09.2022 İcrada Görevli Değil Turkmol Sanal Çarşıları Ve Tic. A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Evet Riskin Erken Saptanması Komitesi - Kurumsal Yönetim KomitesiENES ATAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 07.09.2022 İcrada Görevli Değil Sapanca Teleferik İşletmecilik A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi - Kurumsal Yönetim KomitesiZAFER AYDINLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 06.10.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur. Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi - Riskin Erken Saptanması Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248141BIST