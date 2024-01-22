***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AGROT*** AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır. 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5 numaralı maddesi gereği Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşturulmasına, 2.a) Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Enes ATAR'ın, üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zafer AYDINLI'nın atanmasına, b) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Zafer AYDINLI'nın, üyeliğe Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Bilun KESKİN'in atanmasına, c) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Enes ATAR'IN, üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Bilun KESKİN'in ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Handan Dilan ÖZBİLEN'in atanmasına, 3.Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, 4."Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Görev ve Çalışma Esaslarının işbu kararın 1, 2 ve 3 nolu eklerinde yer alan şekliyle kabulü ile söz konusu çalışma esaslarının KAP 'ta ilanına oybirliğiyle karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Usul ve Esasları'na ekte PDF olarak yer verlmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242012BIST