***AGROT* *ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***AGROT******ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [AGROT]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAgrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Alnus Yatırım tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu'nun 3. Bölümü (Sayfa 41-68) ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217192BIST