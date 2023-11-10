***AGROT* *ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
10.11.2023 22:48
***AGROT******ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [AGROT]
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Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 10/11/2023 tarihinde onaylanan İzahname'nin ekleri olan Gayrimenkul Değerleme Raporları EK-5 (30.12.2022 Tarihli Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporu 4 ve Gayrimenkul Değerleme Raporu 5) ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217170
BIST
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18:057.771
En Düşük
|Değişim
|: -0,89%
|| -70,12
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.765
En Yüksek
7.855
18:0528,5481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0849
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
18:0530,5307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0906
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
18:051.776,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -14,57
|Açılış
|: 1.776,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.774,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLMSN
|25,74
|186.515.218
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,54
|92.209.373
|% 10,00
|
|YAPRK
|230,00
|63.790.861
|% 10,00
|
|MARKA
|34,58
|26.297.548
|% 9,99
|
|REEDR
|26,86
|3.729.227.534
|% 9,99
|
|ISBTR
|640.712,50
|6.500.695
|% -10,00
|
|AVTUR
|9,50
|12.978.862
|% -9,95
|
|VAKKO
|87,45
|122.280.009
|% -9,85
|
|UFUK
|101,00
|2.288.565
|% -8,18
|
|ELITE
|53,50
|247.236.068
|% -7,84
|
|THYAO
|229,10
|7.312.220.064
|% -0,48
|
|REEDR
|26,86
|3.729.227.534
|% 9,99
|
|TUPRS
|149,80
|3.159.094.283
|% -0,53
|
|EREGL
|38,26
|3.074.990.020
|% 1,97
|
|TABGD
|180,70
|2.842.502.935
|% -0,99
|
|EKGYO
|6,88
|1.587.474.954
|% 0,73
|
|IHLAS
|1,25
|234.046.728
|% 5,93
|
|ZOREN
|5,22
|902.506.089
|% -2,43
|
|REEDR
|26,86
|3.729.227.534
|% 9,99
|
|ISCTR
|20,08
|2.541.020.782
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5374
|28,5481
|% 0,30
|
|Euro
|30,5131
|30,5307
|% 0,30
|
|Sterlin
|34,8022
|34,9767
|% 0,37
|
|Frank
|31,5083
|31,6981
|% 0,43
|
|Riyal
|7,5872
|7,6253
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,20
|22,22
|% 0,66
|
|Platin
|845,51
|847,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,65
|969,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,57
|81,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.935,92
|1.936,34
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -0.62 ) 6, 774
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, BEYAZ, IHGZT, GRTRK, BYDNR, ARDYZ, ENSRI, PKENT, BANVT, SNPAM
-
17:59
REEDR, TDGYO, BEYAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SOKM, SUMAS, AVTUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 252 hisse senedinden 127 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 118 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 7 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem