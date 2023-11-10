***AGROT* *ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***AGROT******ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [AGROT]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAgrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 10/11/2023 tarihinde onaylanan İzahname'nin eki olan EK-9 (Şirket'in iştiraki olan Tartech için Mazars Denge tarafından hazırlanmış olan Tartech Değerleme Raporu 5. Bölüm) ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217187BIST