***AGROT* *ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGROT******ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AGROT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAgrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 15-16-17 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in 1 TL nominal değerli payları 5,21 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 300.000.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 1.563.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, •Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 1,64 katı, •Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 7,21 katı talep toplanmıştır. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 3,31 katı talep toplanmıştır. Halka arz sonucunda, 3.048.095 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 131 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 3.048.226 yatırımcıya dağıtım yapılmıştır. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218827BIST