***AGROT* *ALNUS* *ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.11.2023 08:39
***AGROT******ALNUS******ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [AGROT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. paylarının halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218829
BIST
'
18:057.853
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.787
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.774
En Yüksek
7.864
18:0528,7242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0468
|Açılış
|: 28,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7650
|
28,7242
En Düşük
28,6148
18:0531,4278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0971
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2000
|
31,4913
En Düşük
31,2258
18:051.825,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,75
|Açılış
|: 1.825,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.818,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANELE
|10,67
|47.451.298
|% 10,00
|
|ATSYH
|69,30
|3.465.347
|% 10,00
|
|KRONT
|15,40
|78.772.885
|% 10,00
|
|RUBNS
|30,20
|72.940.816
|% 9,98
|
|DOGUB
|14,54
|52.457.569
|% 9,98
|
|QNBFL
|1.076,00
|11.799.595
|% -9,96
|
|CASA
|113,10
|34.070.735
|% -9,95
|
|AVTUR
|9,23
|6.784.336
|% -9,95
|
|KLNMA
|53,00
|8.699.251
|% -9,25
|
|AVHOL
|55,10
|612.647.613
|% -8,77
|
|THYAO
|254,25
|12.204.388.419
|% 4,07
|
|MIATK
|729,00
|5.490.496.184
|% 3,85
|
|TUPRS
|153,50
|3.386.726.323
|% -0,39
|
|REEDR
|29,70
|3.213.481.132
|% 0,00
|
|MARBL
|19,93
|2.504.649.887
|% -6,43
|
|EKGYO
|7,53
|1.345.006.372
|% -0,13
|
|ZOREN
|5,05
|782.502.087
|% -0,20
|
|IHLAS
|1,43
|196.875.266
|% -3,38
|
|IHLGM
|1,98
|254.162.311
|% -2,94
|
|MARBL
|19,93
|2.504.649.887
|% -6,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6927
|28,7116
|% 0,12
|
|Euro
|31,3405
|31,4125
|% 0,26
|
|Sterlin
|35,6821
|35,8610
|% 0,16
|
|Frank
|32,3113
|32,5060
|% 0,21
|
|Riyal
|7,6261
|7,6644
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,65
|23,68
|% 0,66
|
|Platin
|906,11
|907,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.058,62
|1.063,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,26
|81,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.979,94
|1.980,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 74 artarak (% 0.87 ) 8, 306
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, ZOREN
-
17:59MEKAG
Yüzde 9.36 oranında artışla 69.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 234, 483 adet işlem
-
17:58IHYAY
Yüzde 5.17 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 169, 926 adet işlem
-
17:55SAMAT
Yüzde 5.51 oranında artışla 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 781, 254 adet işlem