***AGROT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
23.11.2023 08:52
***AGROT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş., AGROT.E işlem koduyla 23/11/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 5,21 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219482
BIST
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10:028.001
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 13,94
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.990
En Yüksek
8.002
10:0228,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0170
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,7707
10:0231,5741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1422
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,5972
En Düşük
31,3413
10:021.851,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.851,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.853,25
En Düşük
1.842,30
BIST En Aktif Hisseler10:02
|SMART
|30,88
|36.209.456
|% 9,97
|
|ZTM15
|91,48
|91
|% 1,85
|
|DGNMO
|11,90
|151.749
|% 1,19
|
|ZRE20
|105,95
|106
|% 1,15
|
|BMSTL
|24,96
|30.835.570
|% 0,73
|
|ZPLIB
|83,70
|46.705
|% -3,55
|
|CASA
|109,90
|15.653.847
|% -1,87
|
|ARCLK
|145,60
|2.624.529
|% -0,14
|
|YBTAS
|144.530,00
|6.786.570
|% 0,00
|
|KENT
|740,00
|7.652.345
|% 0,00
|
|ASELS
|46,20
|3.935.510.770
|% 0,00
|
|REEDR
|29,50
|2.651.327.032
|% 0,00
|
|MIATK
|44,00
|2.618.392.416
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,20
|2.390.610.292
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,17
|2.343.204.361
|% 0,00
|
|SKBNK
|7,29
|1.319.954.063
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,17
|2.343.204.361
|% 0,00
|
|ISCTR
|21,20
|2.390.610.292
|% 0,00
|
|ODAS
|11,91
|1.281.312.484
|% 0,00
|
|REEDR
|29,50
|2.651.327.032
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8575
|28,8682
|% 0,06
|
|Euro
|31,5472
|31,5741
|% 0,45
|
|Sterlin
|35,9839
|36,1644
|% 0,12
|
|Frank
|32,5557
|32,7518
|% 0,13
|
|Riyal
|7,6694
|7,7079
|% 0,00
|
|10:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,63
|23,66
|% 0,66
|
|Platin
|927,45
|930,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,05
|1.064,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,98
|80,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,23
|1.995,55
|% 0,66
|