***AGROT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***AGROT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [AGROT]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarAgrotech Teknoloji payları, 23/11/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz ve BIST Sınai endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 1.200.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiAGROTECH TEKNOLOJI XUTUM 23/11/2023AGROTECH TEKNOLOJI XTUMY 23/11/2023AGROTECH TEKNOLOJI XYLDZ 23/11/2023AGROTECH TEKNOLOJI XHARZ 23/11/2023AGROTECH TEKNOLOJI XUSIN 23/11/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219377BIST