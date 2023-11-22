***AGROT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
22.11.2023 17:09
***AGROT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Agrotech Teknoloji payları, 23/11/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz ve BIST Sınai endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 1.200.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
AGROTECH TEKNOLOJI XUTUM 23/11/2023
AGROTECH TEKNOLOJI XTUMY 23/11/2023
AGROTECH TEKNOLOJI XYLDZ 23/11/2023
AGROTECH TEKNOLOJI XHARZ 23/11/2023
AGROTECH TEKNOLOJI XUSIN 23/11/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219377
BIST