***AGROT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***AGROT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [AGROT]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi20/11/2023Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıAgrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)300.000.000Baz Fiyat (TL)5,21İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih23/11/2023Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi15-17/11/2023AçıklamalarAgrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 1.200.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 300.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 23/11/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 5,21 TL/pay baz fiyat, "AGROT.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218954BIST