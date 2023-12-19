***AGROT* *YGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.12.2023 18:37
***AGROT******YGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AGROT, YGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AGROT.E ve YGYO.E paylarında 20/12/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 19/01/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227160
BIST
'
17:597.726
En Düşük
|Değişim
|: -0,83%
|| -64,56
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.643
En Yüksek
7.786
17:5929,0933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0365
|Açılış
|: 29,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0979
En Düşük
28,9845
17:5931,9687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,2130
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9925
En Düşük
31,7021
17:591.911,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 17,55
|Açılış
|: 1.911,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.913,57
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|81,40
|5.195.419
|% 10,00
|
|UFUK
|104,50
|5.687.494
|% 10,00
|
|ULUUN
|28,70
|181.713.336
|% 9,96
|
|PEKGY
|30,68
|155.794.363
|% 9,96
|
|ONCSM
|146,10
|245.170.000
|% 9,93
|
|SAMAT
|45,00
|34.196.085
|% -10,00
|
|SURGY
|39,64
|1.221.876.386
|% -9,99
|
|SRVGY
|372,25
|86.294.905
|% -9,98
|
|PRZMA
|37,18
|26.933.516
|% -9,98
|
|DERHL
|11,13
|8.993.207
|% -9,95
|
|ASTOR
|92,65
|1.794.617.856
|% -0,27
|
|BEGYO
|2,97
|1.449.251.834
|% -7,48
|
|ODAS
|8,94
|1.404.290.336
|% -0,22
|
|MEGMT
|28,70
|1.284.516.268
|% 1,70
|
|EKGYO
|7,10
|1.259.386.837
|% -2,87
|
|BEGYO
|2,97
|1.449.251.834
|% -7,48
|
|EKGYO
|7,10
|1.259.386.837
|% -2,87
|
|ODAS
|8,94
|1.404.290.336
|% -0,22
|
|FORMT
|2,80
|294.794.445
|% -6,67
|
|MOBTL
|4,57
|400.012.811
|% -1,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0888
|29,0933
|% 0,13
|
|Euro
|31,9551
|31,9687
|% 0,67
|
|Sterlin
|36,9496
|37,1349
|% 0,85
|
|Frank
|33,6936
|33,8966
|% 1,00
|
|Riyal
|7,7320
|7,7708
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,15
|24,18
|% 0,66
|
|Platin
|960,08
|962,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.233,77
|1.240,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,32
|79,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.044,64
|2.044,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58JANTS
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 149.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 516 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 749 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 75, 271.00 milyon TL de
-
17:57KZBGY
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 020, 684 adet işlem
-
17:56CEMAS
Yüzde -7.72 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 422, 899 adet işlem
-
17:55BEGYO
Yüzde -7.79 oranında düşüşle 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 457, 885, 380 adet işlem