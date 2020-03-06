***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.03.2020 17:02
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 06.03.2020 tarihli toplantısında
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824950
BIST
17:46109.604
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331,77
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|ARMDA
|22,30
|1.648.717
|% 14,95
|
|OYAYO
|7,77
|5.878.471
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.471.762
|% 14,94
|
|EMKEL
|1,95
|2.630.462
|% 14,71
|
|VAKKO
|6,11
|187.193.756
|% 10,49
|
|DOCO
|463,60
|2.371.367
|% -9,98
|
|MERIT
|17,76
|4.722
|% -9,71
|
|GARFA
|4,74
|16.949.310
|% -8,67
|
|DARDL
|5,00
|320.418
|% -8,26
|
|BALAT
|2,67
|257.777
|% -8,25
|
|THYAO
|11,19
|1.044.246.276
|% -4,44
|
|ASELS
|29,64
|646.456.163
|% -2,11
|
|EREGL
|8,89
|435.957.872
|% 1,60
|
|GARAN
|9,98
|378.394.712
|% -3,11
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|YKBNK
|2,42
|304.360.412
|% -4,35
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|ODAS
|2,07
|267.653.745
|% -3,27
|
|YKBNK
|2,42
|304.360.412
|% -4,35
|
|KARSN
|1,85
|201.895.982
|% -3,14
|
|THYAO
|11,19
|1.044.246.276
|% -4,44
|
|EKGYO
|1,44
|131.277.517
|% -2,04
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9229
|7,9627
|% 0,27
|
|Frank
|6,5140
|6,5532
|% 1,20
|
|Riyal
|1,6213
|1,6294
|% -0,19
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.683
|8,95
|
|Altın Gr.
|329
|329
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.181
|2.214
|28,00
|
|Tam
|2.171
|2.225
|27,52
|
|Yarım
|1.049
|1.076
|13,31
|
|Çeyrek
|526
|538
|6,66
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,35
|-0,12
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|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,03
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|B. Petrol
|48,09
|48,09
|-1,90
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