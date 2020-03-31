***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2020 16:16
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2020
Tescil Tarihi
*
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
*
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2020 tarhli olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833564
BIST
17:4989.695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 1.636,01
|Açılış
|: 89.279
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|Önceki Kapanış
|: 88.059
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90.269
En Düşük
88.642
17:496,5839
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 339,72
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|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|7.196.499
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.877.093
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.114.845
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.844.742
|% 10,00
|
|YAPRK
|6,82
|2.758.989
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|19.794.197
|% -9,87
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|QNBFL
|104,00
|10.048.582
|% -7,14
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|COSMO
|2,09
|39.107
|% -5,43
|
|GARAN
|8,18
|728.624.717
|% 1,74
|
|THYAO
|9,03
|712.194.779
|% 3,56
|
|ECILC
|4,77
|648.898.910
|% 4,15
|
|ASELS
|23,68
|501.039.569
|% 1,89
|
|PGSUS
|34,20
|435.503.361
|% 9,97
|
|ECILC
|4,77
|648.898.910
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.077.569
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,89
|247.263.520
|% 1,07
|
|GSRAY
|2,22
|247.208.917
|% 9,90
|
|ISFIN
|2,87
|254.519.303
|% 6,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1442
|8,1851
|% 0,01
|
|Frank
|6,7992
|6,8401
|% -0,46
|
|Riyal
|1,7411
|1,7498
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.605
|1.607
|-15,70
|
|Altın Gr.
|340
|340
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,06
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|26,34
|26,34
|-0,08
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