***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.03.2021 16:05
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2021
Tescil Tarihi
*
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
*
Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2021 tarhli olağan Genel Kurul Toplantısında, 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920475
BIST
17:461.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,75
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:467,9607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0397
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:469,4290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0441
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:46443,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,71
|Açılış
|: 443,67
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:45
|VERTU
|29,26
|67.746.959
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|SEYKM
|35,00
|59.303.584
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|28.689.872
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,06
|3.313.663.646
|% -1,94
|
|SASA
|45,94
|1.772.791.814
|% -2,88
|
|KOZAL
|121,30
|1.214.685.780
|% 2,10
|
|THYAO
|12,77
|949.322.185
|% -1,84
|
|PETKM
|5,67
|904.170.496
|% 0,89
|
|GARAN
|7,06
|3.313.663.646
|% -1,94
|
|SKBNK
|1,22
|339.207.710
|% 2,52
|
|TSKB
|1,42
|301.110.099
|% -2,74
|
|EKGYO
|1,91
|360.335.525
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|386.822.761
|% -2,24
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9530
|7,9603
|% 0,50
|
|Euro
|9,4016
|9,4412
|% 0,60
|
|Sterlin
|10,8793
|10,9338
|% 0,65
|
|Frank
|8,4442
|8,4951
|% 0,14
|
|Riyal
|2,1141
|2,1247
|% 0,37
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-0,77
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,01
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,04
|
|B. Petrol
|62,60
|62,60
|-1,81
|