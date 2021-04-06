***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.04.2021 11:45
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2021
Tescil Tarihi
05.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
06.04.2021 - 10303
Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, karar 05.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 06.04.2021 tarih 10303 sayı numarası ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923717
BIST
14:331.426
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,33
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.424
14:338,1550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0529
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
14:339,6333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0421
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
14:33454,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,75
|Açılış
|: 454,75
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler14:31
|FMIZP
|161,70
|178.744.045
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|429.021
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|160.006
|% 10,00
|
|JANTS
|994,00
|198.337.968
|% 9,99
|
|DOCO
|713,30
|116.768.612
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|42.142.992
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|73.183.123
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,62
|48.130.884
|% -9,74
|
|EKGYO
|1,96
|686.333.605
|% -2,97
|
|GARAN
|6,88
|664.364.569
|% -0,29
|
|BJKAS
|8,36
|554.338.142
|% 0,97
|
|KOZAL
|124,30
|543.161.802
|% -1,43
|
|FENER
|36,76
|526.258.556
|% -2,65
|
|EKGYO
|1,96
|686.333.605
|% -2,97
|
|TSKB
|1,38
|152.003.341
|% -0,72
|
|GARAN
|6,88
|664.364.569
|% -0,29
|
|BJKAS
|8,36
|554.338.142
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,19
|143.376.234
|% -2,23
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1491
|8,1516
|% 0,61
|
|Euro
|9,6248
|9,6338
|% 0,44
|
|Sterlin
|11,2363
|11,2927
|% 0,09
|
|Frank
|8,6445
|8,6965
|% 0,35
|
|Riyal
|2,1657
|2,1765
|% 0,61
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|6,83
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,16
|
|Cumhuriyet
|3.003
|3.048
|19,00
|
|Tam
|2.989
|3.065
|18,78
|
|Yarım
|1.445
|1.482
|9,09
|
|Çeyrek
|725
|741
|4,54
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,00
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,06
|
|B. Petrol
|63,04
|63,04
|0,89
|
Seans Raporu
14:31
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-
14:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, PETKM, ASELS
-
14:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAA, GARAN
-
14:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 6 kaybederek (% -1.18 ) 1, 226
-
14:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAYAS, UMPAS, ERBOS, DOCO, TURGG, NTGAZ, FMIZP, JANTS, FRIGO, MTRKS
-
14:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TRILC, IEYHO, VAKFN, UTPYA