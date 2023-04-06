***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.04.2023 11:34
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.03.2023
Tescil Tarihi
05.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.04.2023 10805
Açıklamalar
Şirketimizin 27.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, karar 05.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 10805 sayı numarası ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132359
BIST
13:224.957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 36,70
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
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4.970
En Düşük
4.920
13:2219,2652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 19,5850
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|Önceki Kapanış
|: 19,5950
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19,2729
En Düşük
19,2167
13:2221,1194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1119
|Açılış
|: 21,3400
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|Önceki Kapanış
|: 21,4300
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21,1318
En Düşük
20,9548
13:221.250,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,33
|Açılış
|: 1.250,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler13:22
|ELITE
|13,64
|15.549.150
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|271.893
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|383.515
|% 10,00
|
|MARKA
|17,83
|10.210.653
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|36.339.503
|% 9,98
|
|ONCSM
|132,60
|97.472.543
|% -7,60
|
|QNBFL
|72,10
|37.518
|% -7,21
|
|DGGYO
|33,60
|28.846.911
|% -6,67
|
|DOGUB
|18,99
|29.253.218
|% -4,95
|
|AKFYE
|15,86
|2.495.607.443
|% -4,63
|
|AKFYE
|15,86
|2.495.607.443
|% -4,63
|
|ASTOR
|59,05
|1.648.221.051
|% 3,60
|
|THYAO
|127,40
|1.574.431.264
|% 1,68
|
|TUPRS
|79,10
|1.011.239.440
|% -0,44
|
|KOZAL
|21,72
|986.594.610
|% 2,07
|
|AKFYE
|15,86
|2.495.607.443
|% -4,63
|
|YYAPI
|2,86
|176.748.387
|% 6,32
|
|EKGYO
|6,42
|329.305.996
|% 0,63
|
|YGYO
|2,17
|104.862.487
|% 3,33
|
|KOZAL
|21,72
|986.594.610
|% 2,07
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2544
|19,2652
|% 0,14
|
|Euro
|21,0365
|21,1194
|% 0,53
|
|Sterlin
|23,9237
|24,0437
|% 0,07
|
|Frank
|21,1885
|21,3161
|% 0,24
|
|Riyal
|5,1184
|5,1441
|% 0,09
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.018
|2.019
|-2,38
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|8.453
|8.580
|-15,00
|
|Tam
|8.505
|8.553
|-23,00
|
|Yarım
|4.154
|4.185
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.077
|2.092
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,46
|0,02
|
|B. Petrol
|84,83
|84,83
|-0,16
|