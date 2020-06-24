***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2019Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiAtakule Alışveriş Merkezi Revize Değerleme RaporuRapor Tarihi23.06.2020AçıklamalarMülkiyeti Şirketimize ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çankaya Mahallesi, 13583 Ada, 2 Parselde yer alan Atakule Alışveriş Merkezine ilişkin 30.12.2019 tarih ATA-1910104 sayılı Raporun 7.1. ve 7.2. maddesi revize edilmiş olup, piyasa değerinde bir değişiklik olmamıştır.Değerleme Kuruluşu tarafından 23.06.2020 tarihinde revize edilen Rapor ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852604BIST