***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
24.06.2020 11:19
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2019
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Atakule Alışveriş Merkezi Revize Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
23.06.2020
Açıklamalar
Mülkiyeti Şirketimize ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çankaya Mahallesi, 13583 Ada, 2 Parselde yer alan Atakule Alışveriş Merkezine ilişkin 30.12.2019 tarih ATA-1910104 sayılı Raporun 7.1. ve 7.2. maddesi revize edilmiş olup, piyasa değerinde bir değişiklik olmamıştır.
Değerleme Kuruluşu tarafından 23.06.2020 tarihinde revize edilen Rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852604
BIST
11:09114.611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -727,44
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
11:096,8588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
11:097,7485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7404
11:09390,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,13
|Açılış
|: 390,42
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
390,92
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|33,06
|2.998.479
|% 9,98
|
|ULAS
|4,97
|11.185.820
|% 9,47
|
|ECZYT
|16,07
|53.183.198
|% 8,51
|
|EGCYO
|1,56
|67.394
|% 8,33
|
|DIRIT
|1,34
|117.641
|% 7,20
|
|YONGA
|24,30
|26.050
|% -10,00
|
|BAYRK
|8,12
|3.037.137
|% -9,58
|
|BMELK
|4,14
|35.016
|% -9,21
|
|DGKLB
|2,31
|117.145.549
|% -6,85
|
|IZMDC
|12,93
|3.260.492
|% -5,55
|
|GUSGR
|4,71
|358.854.135
|% 3,06
|
|GARAN
|8,35
|351.436.359
|% -1,30
|
|KARSN
|2,83
|331.698.816
|% 3,66
|
|KRDMD
|3,00
|251.737.962
|% 1,35
|
|ECILC
|6,46
|234.135.223
|% 2,38
|
|KARSN
|2,83
|331.698.816
|% 3,66
|
|EKGYO
|1,92
|162.739.634
|% -1,03
|
|KRDMD
|3,00
|251.737.962
|% 1,35
|
|GUSGR
|4,71
|358.854.135
|% 3,06
|
|TSKB
|1,26
|73.645.714
|% -1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5386
|8,5814
|% -0,09
|
|Frank
|7,2262
|7,2697
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|2,04
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.543
|4,80
|
|Tam
|2.596
|2.607
|4,90
|
|Yarım
|1.265
|1.275
|2,40
|
|Çeyrek
|634
|639
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,44
|42,44
|-0,19
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