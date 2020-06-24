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***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

24.06.2020 11:19
GÜNCEL HABERLER



***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2019
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Atakule Alışveriş Merkezi Revize Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
23.06.2020
Açıklamalar

Mülkiyeti Şirketimize ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çankaya Mahallesi, 13583 Ada, 2 Parselde yer alan Atakule Alışveriş Merkezine ilişkin 30.12.2019 tarih ATA-1910104 sayılı Raporun 7.1. ve 7.2. maddesi revize edilmiş olup, piyasa değerinde bir değişiklik olmamıştır. 
Değerleme Kuruluşu tarafından 23.06.2020 tarihinde revize edilen Rapor ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852604


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ECZYT 16,07 53.183.198 % 8,51  
EGCYO 1,56 67.394 % 8,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.771 2,04  
Altın Gr. 390 390 0,90  
Cumhuriyet 2.530 2.543 4,80  
Tam 2.596 2.607 4,90  
Yarım 1.265 1.275 2,40  
Çeyrek 634 639 1,20  
Gümüş.Ons 17,86 17,88 -0,07  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 -0,01  
B. Petrol 42,44 42,44 -0,19  
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