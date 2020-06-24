***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
24.06.2020 11:19
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2019
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu Revizesi (Ankara Çankaya 4431 ada 38 parsel)
Rapor Tarihi
23.06.2020
Açıklamalar
Mülkiyeti Şirketimize ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, 4431 Ada 38 Parselde yer alan binaya ilişkin 30.12.2019 tarih ATA-1910103 sayılı Raporun 7.1. ve 7.2. maddesi revize edilmiş olup, piyasa değerinde bir değişiklik olmamıştır.
Değerleme Kuruluşu tarafından 23.06.2020 tarihinde revize edilen Rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852605
BIST
11:07114.722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -617,03
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
11:076,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
11:077,7466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0038
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7404
11:07390,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,13
|Açılış
|: 390,52
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
390,92
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|33,06
|2.998.479
|% 9,98
|
|ULAS
|4,97
|11.185.820
|% 9,47
|
|ECZYT
|16,07
|53.183.198
|% 8,51
|
|EGCYO
|1,56
|67.394
|% 8,33
|
|DIRIT
|1,34
|117.641
|% 7,20
|
|YONGA
|24,30
|26.050
|% -10,00
|
|BAYRK
|8,12
|3.037.137
|% -9,58
|
|BMELK
|4,14
|35.016
|% -9,21
|
|DGKLB
|2,31
|117.145.549
|% -6,85
|
|IZMDC
|12,93
|3.260.492
|% -5,55
|
|GUSGR
|4,71
|358.854.135
|% 3,06
|
|GARAN
|8,35
|351.436.359
|% -1,30
|
|KARSN
|2,83
|331.698.816
|% 3,66
|
|KRDMD
|3,00
|251.737.962
|% 1,35
|
|ECILC
|6,46
|234.135.223
|% 2,38
|
|KARSN
|2,83
|331.698.816
|% 3,66
|
|EKGYO
|1,92
|162.739.634
|% -1,03
|
|KRDMD
|3,00
|251.737.962
|% 1,35
|
|GUSGR
|4,71
|358.854.135
|% 3,06
|
|TSKB
|1,26
|73.645.714
|% -1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5386
|8,5814
|% -0,09
|
|Frank
|7,2262
|7,2697
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|2,04
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.530
|2.543
|4,80
|
|Tam
|2.596
|2.607
|4,90
|
|Yarım
|1.265
|1.275
|2,40
|
|Çeyrek
|634
|639
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,44
|42,44
|-0,19
|