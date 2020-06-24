***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2019Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul Değerleme Raporu Revizesi (Mühye) hkRapor Tarihi23.06.2020AçıklamalarMülkiyeti Şirketimize ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yeşilkent (Mühye) Mahallesi, 29519 Ada 1 numaralı parselde yer alan arsanın 105136/5277299'ü ve 29521 Ada 4 numaralı Parselde yer alan arsaya ilişkin düzenlenen 30.12.2019 tarih ATA-1910105 sayılı Raporun 7.1. maddesi revize edilmiş olup, piyasa değerinde bir değişiklik olmamıştır.Değerleme Kuruluşu tarafından 23.06.2020 tarihinde revize edilen Rapor ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852609BIST