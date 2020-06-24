***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2019Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul Değerleme Raporu Revizesi (Dilovası Arsa) hk.Rapor Tarihi23.06.2020AçıklamalarMülkiyeti Şirketimize ait Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Köseler Mahallesi, 224 Ada, 16 numaralı Parselde yer alan arsaya ilişkin düzenlenen 30.12.2019 tarih ATA-1910108 sayılı Raporun 7.1. maddesi revize edilmiş olup, piyasa değerinde bir değişiklik olmamıştır.Değerleme Kuruluşu tarafından 23.06.2020 tarihinde revize edilen Rapor ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852610BIST