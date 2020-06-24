***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
24.06.2020 11:21
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2019
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu Revizesi (Dilovası Arsa) hk.
Rapor Tarihi
23.06.2020
Açıklamalar
Mülkiyeti Şirketimize ait Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, Köseler Mahallesi, 224 Ada, 16 numaralı Parselde yer alan arsaya ilişkin düzenlenen 30.12.2019 tarih ATA-1910108 sayılı Raporun 7.1. maddesi revize edilmiş olup, piyasa değerinde bir değişiklik olmamıştır.
Değerleme Kuruluşu tarafından 23.06.2020 tarihinde revize edilen Rapor ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852610
BIST
11:43114.977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -361,96
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
11:436,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
11:437,7555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7404
11:43390,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,52
|Açılış
|: 390,91
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
391,13
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|33,06
|5.325.953
|% 9,98
|
|ULAS
|4,99
|12.391.139
|% 9,91
|
|EGCYO
|1,56
|67.394
|% 8,33
|
|YKGYO
|4,57
|59.365.711
|% 7,28
|
|AYEN
|4,30
|126.567.407
|% 7,23
|
|YONGA
|24,30
|26.050
|% -10,00
|
|BMELK
|4,14
|35.016
|% -9,21
|
|DGKLB
|2,27
|157.148.246
|% -8,47
|
|GLRYH
|13,59
|10.732.941
|% -7,17
|
|BAYRK
|8,38
|5.979.552
|% -6,68
|
|GUSGR
|4,77
|539.313.169
|% 4,38
|
|GARAN
|8,35
|407.765.934
|% -1,30
|
|KARSN
|2,86
|402.162.892
|% 4,76
|
|KRDMD
|3,01
|373.653.625
|% 1,69
|
|ECILC
|6,31
|306.746.634
|% 0,00
|
|KARSN
|2,86
|402.162.892
|% 4,76
|
|KRDMD
|3,01
|373.653.625
|% 1,69
|
|GUSGR
|4,77
|539.313.169
|% 4,38
|
|EKGYO
|1,93
|205.100.971
|% -0,52
|
|TSKB
|1,26
|90.743.155
|% -1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5449
|8,5878
|% -0,02
|
|Frank
|7,2279
|7,2714
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|4,73
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.547
|9,10
|
|Tam
|2.601
|2.612
|9,40
|
|Yarım
|1.267
|1.278
|4,60
|
|Çeyrek
|636
|640
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,92
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,00
|
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