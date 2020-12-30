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***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

30.12.2020 22:03



***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu (Kuleli cd No 5)
Rapor Tarihi
30.12.2020
Açıklamalar

Mülkiyeti Şirketimize ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Kuleli Caddesi NO:5, 5441 Ada, 12 Parsel için hazırlatılan yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu, GYO Seri: III, N 48.1 Sayılı Tebliği uyarınca İlişikte Pdf dosyası olarak verilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895790


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Cumhuriyet 2.959 3.004 14,00  
Tam 2.946 3.020 15,14  
Yarım 1.424 1.461 7,32  
Çeyrek 714 731 3,67  
Gümüş.Ons 26,45 26,50 0,24  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 0,05  
B. Petrol 51,50 51,50 0,27  
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