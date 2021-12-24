***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
24.12.2021 21:08
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu (Kuleli cd No 5)
Rapor Tarihi
24.12.2021
Açıklamalar
Mülkiyeti Şirketimize ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Kuleli Caddesi NO:5, 5441 Ada, 12 Parsel için hazırlatılan yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu, GYO Seri: III, N 48.1 Sayılı Tebliği uyarınca İlişikte Pdf dosyası olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986114
BIST
18:051.891
En Yüksek
|Değişim
|: 4,76%
|| 85,98
|Açılış
|: 1.821
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805
|
1.891
En Düşük
1.809
18:0511,2359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0538
|Açılış
|: 12,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4500
|
12,1972
En Düşük
10,4317
18:0512,5151
En Yüksek
|Değişim
|: -2,47%
|| -0,3175
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,8000
|
14,3855
En Düşük
11,9348
18:05642,42
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -14,22
|Açılış
|: 644,13
|
|Önceki Kapanış
|: 656,63
|
708,36
En Düşük
605,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|16,39
|6.747.793
|% 10,00
|
|TOASO
|71,55
|276.619.592
|% 9,99
|
|SASA
|47,60
|1.616.811.731
|% 9,98
|
|OYLUM
|6,06
|13.249.794
|% 9,98
|
|RAYSG
|13,55
|2.373.644
|% 9,98
|
|RODRG
|18,99
|7.131.611
|% -10,00
|
|PRKAB
|40,44
|18.379.576
|% -9,97
|
|DOBUR
|72,00
|1.227.816
|% -9,94
|
|LIDFA
|4,11
|15.614.883
|% -9,87
|
|TRILC
|13,26
|382.469.660
|% -9,73
|
|SISE
|13,80
|2.631.100.833
|% 7,06
|
|EREGL
|28,38
|2.492.179.283
|% 7,58
|
|THYAO
|21,12
|1.950.639.251
|% 9,94
|
|GARAN
|11,72
|1.768.351.713
|% -0,17
|
|SASA
|47,60
|1.616.811.731
|% 9,98
|
|YKBNK
|3,53
|749.346.001
|% -1,40
|
|SISE
|13,80
|2.631.100.833
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,22
|373.668.840
|% 4,72
|
|KRDMD
|9,43
|1.580.886.402
|% 5,84
|
|GARAN
|11,72
|1.768.351.713
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9781
|11,2359
|% -0,48
|
|Euro
|12,4212
|12,5151
|% -2,47
|
|Sterlin
|14,7888
|14,8629
|% -2,09
|
|Frank
|11,9775
|12,0497
|% -2,23
|
|Riyal
|2,9369
|2,9516
|% -2,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-3,28
|
|Altın Gr.
|644
|644
|-12,50
|
|Cumhuriyet
|4.663
|4.734
|287,00
|
|Tam
|4.614
|4.747
|258,13
|
|Yarım
|2.230
|2.296
|124,87
|
|Çeyrek
|1.118
|1.148
|62,43
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|23,01
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,18
|8,21
|-0,11
|
|B. Petrol
|76,52
|76,52
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HEKTS
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17:57XU100
Endeks 1, 877 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 99 üstünde . İşlem hacmi 24, 533.00 milyon TL de
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17:57THYAO
Yüzde 7.65 oranında artışla 20.68 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 347, 295 adet işlem
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17:56TOASO
Yüzde 9.99 oranında artışla 71.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 927, 772 adet işlem