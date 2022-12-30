***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2022 15:06
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu (Farabi Sokak. N27)
Rapor Tarihi
30.12.2022
Açıklamalar
Mülkiyeti Şirketimize ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Güvenevler Mahallesi, 5201 Ada, 10 Parsel için hazırlatılan yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu, GYO Seri: III, N 48.1 Sayılı Tebliği uyarınca İlişikte Pdf dosyası olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091458
BIST
15:065.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 80,80
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.559
En Düşük
5.511
15:0618,7216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
15:0619,9932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 20,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
15:061.094,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.094,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler15:04
|TERA
|19,48
|3.136.864
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|91.005.094
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|75.245.442
|% 9,94
|
|BRKSN
|23,46
|3.888.032
|% 9,93
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|394.033.962
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|68.974.298
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,56
|334.521.125
|% -7,16
|
|ASELS
|62,00
|7.289.269.837
|% 5,44
|
|TUPRS
|534,90
|4.239.041.694
|% 5,61
|
|THYAO
|143,80
|4.026.727.872
|% 1,05
|
|PETKM
|20,38
|3.253.320.192
|% 2,62
|
|ENKAI
|33,60
|2.862.467.442
|% -1,58
|
|EKGYO
|8,83
|2.847.264.014
|% 2,44
|
|DOHOL
|10,64
|2.196.030.528
|% 4,93
|
|YKBNK
|11,96
|2.093.225.552
|% -0,33
|
|PETKM
|20,38
|3.253.320.192
|% 2,62
|
|ISCTR
|13,02
|1.960.592.169
|% 0,77
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7155
|18,7194
|% 0,08
|
|Euro
|19,9873
|19,9945
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,4625
|22,5752
|% -0,19
|
|Frank
|20,2043
|20,3260
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9610
|4,9859
|% 0,02
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|3,92
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,29
|
|Cumhuriyet
|7.345
|7.456
|19,00
|
|Tam
|7.373
|7.423
|-10,00
|
|Yarım
|3.570
|3.628
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.813
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,95
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|0,15
|