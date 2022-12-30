***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2022 19:18
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Riva 1672 Parsel
Rapor Tarihi
30.12.2022
Açıklamalar
Mülkiyeti Şirketimize ait İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çayağzı Köyü, Beylikmandıra Çiftliği Mevkii, 1672 Parsel, 23.620 m2'lik Arsa için hazırlatılan yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu, GYO Seri: III, N 48.1 Sayılı Tebliği uyarınca İlişikte Pdf dosyası olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091643
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0520,0521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0639
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0521
En Düşük
19,9038
18:051.095,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,43
|Açılış
|: 1.095,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.039.835
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7048
|18,7067
|% 0,01
|
|Euro
|20,0295
|20,0480
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,5575
|22,6706
|% 0,23
|
|Frank
|20,2139
|20,3357
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9652
|4,9901
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,50
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,72
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.386
|7.452
|19,00
|
|Yarım
|3.577
|3.642
|9,00
|
|Çeyrek
|1.794
|1.820
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,88
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|0,98
|