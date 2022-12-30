***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGayrimenkul Değerleme Raporu (Riva 13 pafta 1978 ve 1979 parsel)Rapor Tarihi30.12.2022AçıklamalarMülkiyeti Şirketimize ait İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çayağzı Köyü, Beylikmandıra Çiftliği Mevkii, 13 Pafta, 1978 Parsel, 7196 m2 arsa ve Çayağzı Beylik Mevkii, 13 Pafta, 1979 Parsel, 4044 m2 arsa için hazırlatılan yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu, GYO Seri: III, N 48.1 Sayılı Tebliği uyarınca İlişikte Pdf dosyası olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091644BIST