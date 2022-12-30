Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

30.12.2022 19:19
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu (Riva 13-14 pafta 25 adet arsa)
Rapor Tarihi
30.12.2022
Açıklamalar

Mülkiyeti Şirketimize ait İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çayağzı Köyü, Beylikmandıra Çiftliği Mevkii, 14 Pafta 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845 ve 1846 Parsel'de yer alan 15.350 m2'lik arsa ile 13 Pafta 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857 ve 1858 Parsel'de yer alan 15.055 m2'lik arsa için hazırlatılan yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu, GYO Seri: III, N 48.1 Sayılı Tebliği uyarınca İlişikte Pdf dosyası olarak verilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091646


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.509
Değişim :  0,59% |  32,24
Açılış :  5.511  
Önceki Kapanış :  5.477  
En Yüksek
5.563 En Düşük
5.489
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BMSTL 37,84 80.563.883 % 10,00  
UZERB 187,00 14.448.371 % 10,00  
SANEL 22,88 10.218.240 % 10,00  
TERA 19,48 3.756.289 % 9,99  
SAMAT 19,32 97.725.151 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,7055 18,7071 % 0,01  
Euro 20,0332 20,0588 % 0,35  
Sterlin 22,5321 22,6451 % 0,12  
Frank 20,1905 20,3121 % -0,01  
Riyal 4,9618 4,9867 % 0,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.820 5,50  
Altın Gr. 1.094 1.094 2,72  
Cumhuriyet 7.362 7.473 36,00  
Tam 7.386 7.452 19,00  
Yarım 3.577 3.642 9,00  
Çeyrek 1.794 1.820 4,00  
Gümüş.Ons 23,84 23,88 -0,05  
Gümüş Gr. 14,32 14,35 -0,03  
B. Petrol 84,44 84,44 0,98  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru