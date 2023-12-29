***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2023 18:41
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu (Kuleli Caddesi No 5)
Rapor Tarihi
29.12.2023
Açıklamalar
Mülkiyeti Şirketimize ait Ankara İli, Çankaya İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi, Kuleli Caddesi NO:5, 5441 Ada, 12 Parsel için hazırlatılan yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu, GYO Seri: III, N 48.1 Sayılı Tebliği uyarınca İlişikte Pdf dosyası olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230837
BIST
'
18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,5687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1446
|Açılış
|: 29,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,7543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0814
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
18:051.963,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,13
|Açılış
|: 1.963,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|115.009.254
|% 10,00
|
|NTGAZ
|23,10
|250.961.338
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.943.623
|% 10,00
|
|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
|
|GEDIK
|14,88
|26.179.651
|% 9,98
|
|EYGYO
|8,60
|24.413.351
|% -58,25
|
|SAMAT
|40,50
|20.589.906
|% -10,00
|
|UFUK
|89,30
|3.337.046
|% -6,49
|
|DGGYO
|28,50
|15.478.041
|% -3,85
|
|PKART
|32,10
|2.228.844
|% -3,25
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.384.568
|% 9,94
|
|THYAO
|228,60
|4.064.684.246
|% -0,17
|
|AKBNK
|36,52
|3.183.572.627
|% 1,33
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
|
|SKBNK
|4,30
|3.057.562.872
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,88
|1.011.621.816
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.595.901.760
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,36
|2.871.954.824
|% 3,36
|
|ISGYO
|15,51
|1.547.643.952
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5287
|29,5687
|% 0,49
|
|Euro
|32,6398
|32,7543
|% 0,25
|
|Sterlin
|37,5649
|37,7533
|% 0,55
|
|Frank
|35,0589
|35,2701
|% 0,94
|
|Riyal
|7,8564
|7,8958
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,96
|23,98
|% 0,66
|
|Platin
|996,59
|1.001,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.102,58
|1.109,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,47
|77,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,68
|2.067,00
|% 0,66
|