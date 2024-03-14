***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 14.03.2024 tarihli toplantısındaEsas Sözleşmemizin "Yönetim Kurulu" Başlıklı 12. Maddesinin Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.4 maddesine uyum sağlaması amacıyla ekte yer alan tadil tasarısının 2023 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere karar almıştırBu amaçla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'ndan görüş alınması için başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258766BIST