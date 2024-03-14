***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
14.03.2024 14:31
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.03.2024 tarihli toplantısında
Esas Sözleşmemizin "Yönetim Kurulu" Başlıklı 12. Maddesinin Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.4 maddesine uyum sağlaması amacıyla ekte yer alan tadil tasarısının 2023 hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere karar almıştır
Bu amaçla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'ndan görüş alınması için başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258766
BIST
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16:338.924
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 13,30
|Açılış
|: 8.941
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
8.870
En Yüksek
8.973
16:3332,1262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0846
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6300
|
32,1893
En Düşük
32,0041
16:3335,2149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0516
|Açılış
|: 35,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,5500
|
35,4795
En Düşük
34,9888
16:332.234,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -7,23
|Açılış
|: 2.234,30
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.231,55
BIST En Aktif Hisseler16:31
|DMSAS
|6,39
|14.951.418
|% 108,14
|
|CMENT
|616,00
|7.383.376
|% 10,00
|
|KERVN
|1,98
|4.224.615
|% 10,00
|
|DOBUR
|178,30
|35.337.930
|% 9,99
|
|LMKDC
|36,38
|2.430.437.262
|% 9,98
|
|FONET
|34,66
|184.399.900
|% -9,97
|
|BRMEN
|6,00
|7.767.954
|% -9,50
|
|DGATE
|52,15
|41.454.197
|% -9,15
|
|MMCAS
|14,63
|7.706.796
|% -8,62
|
|DESPC
|54,80
|91.357.546
|% -7,67
|
|THYAO
|272,50
|5.097.127.022
|% 0,18
|
|EREGL
|44,58
|2.855.639.985
|% 0,27
|
|OBAMS
|50,75
|2.467.197.220
|% 3,57
|
|LMKDC
|36,38
|2.430.437.262
|% 9,98
|
|TUPRS
|164,90
|2.337.856.738
|% 1,04
|
|ISCTR
|10,47
|1.932.662.342
|% -1,23
|
|EKGYO
|10,83
|1.313.229.564
|% 0,84
|
|ZOREN
|5,20
|535.210.073
|% 1,36
|
|YKBNK
|21,96
|1.687.623.942
|% -1,35
|
|AKFGY
|2,68
|202.133.387
|% -1,47
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1230
|32,1277
|% 0,27
|
|Euro
|35,1843
|35,2052
|% 0,12
|
|Sterlin
|41,4105
|41,6181
|% -0,55
|
|Frank
|36,7938
|36,9783
|% -0,62
|
|Riyal
|8,6392
|8,6825
|% -0,42
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,03
|25,06
|% 0,66
|
|Platin
|932,15
|932,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.084,47
|1.087,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,85
|84,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,53
|2.162,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:31
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16:45AVGYO
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 8.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 133, 000 adet işlem
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16:44XU100
Endeks 8, 907 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 60, 032.00 milyon TL de
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16:44TMPOL
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 109.50 lira fiyatla işlem gören hissede 770, 541 adet işlem
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16:42DMSAS
Yüzde 108.14 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 353, 224 adet işlem
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16:41HUBVC
Yüzde 5.41 oranında artışla 13.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 009, 502 adet işlem