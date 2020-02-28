***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
28.02.2020 18:12
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2019 - 31/12/2019 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf. dosyası olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822910
BIST
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -4.424,72
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
18:056,2428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0424
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
18:056,8468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0251
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
18:05322,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -3,24
|Açılış
|: 322,98
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
322,84
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,86
|47.691.703
|% 14,20
|
|HUBVC
|26,10
|18.095.316
|% 12,82
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|TSPOR
|5,90
|64.139.319
|% 9,87
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,39
|1.761.438
|% -11,72
|
|VERUS
|19,50
|5.285.567
|% -11,12
|
|AVGYO
|1,52
|52.295.569
|% -11,11
|
|BAGFS
|14,30
|17.136.679
|% -10,85
|
|DMSAS
|3,65
|12.317.824
|% -10,10
|
|THYAO
|11,79
|1.707.004.881
|% -2,96
|
|ASELS
|27,68
|1.111.093.157
|% -1,07
|
|GARAN
|9,54
|602.893.887
|% -6,38
|
|AKBNK
|6,73
|325.037.057
|% -6,66
|
|ODAS
|1,97
|271.793.528
|% -3,43
|
|EKGYO
|1,39
|229.729.136
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,22
|180.127.362
|% -5,43
|
|THYAO
|11,79
|1.707.004.881
|% -2,96
|
|ODAS
|1,97
|271.793.528
|% -3,43
|
|YKBNK
|2,32
|271.326.284
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9805
|8,0205
|% 0,12
|
|Frank
|6,4297
|6,4684
|% 0,91
|
|Riyal
|1,6581
|1,6664
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.610
|-26,71
|
|Altın Gr.
|323
|323
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,81
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,16
|
|B. Petrol
|49,84
|49,84
|-1,89
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