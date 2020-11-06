***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
06.11.2020 18:22
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2020 - 30/09/2020 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf. dosyası olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886813
BIST
18:051.192
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 11,94
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.177
18:058,5336
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1176
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5803
En Düşük
8,4044
18:0510,1434
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1791
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,2027
En Düşük
9,9273
18:05535,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 8,42
|Açılış
|: 535,97
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
540,64
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|7,26
|61.707.647
|% 10,00
|
|GEDZA
|19,03
|29.020.943
|% 10,00
|
|MARKA
|4,62
|26.422.284
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|6.270.046
|% 10,00
|
|DAGHL
|18,15
|5.413.937
|% 10,00
|
|MEGAP
|13,41
|7.742.556
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|7.742.556
|% -10,00
|
|ATSYH
|5,40
|956.462
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|491.573
|% -9,96
|
|TSKB
|2,18
|1.953.680.006
|% 2,83
|
|GARAN
|6,97
|1.760.355.684
|% 0,14
|
|KRDMD
|3,45
|1.608.736.214
|% 3,92
|
|ODAS
|3,60
|865.127.830
|% 0,28
|
|SISE
|6,60
|816.427.866
|% -0,45
|
|TSKB
|2,18
|1.953.680.006
|% 2,83
|
|KRDMD
|3,45
|1.608.736.214
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,79
|678.932.261
|% -1,65
|
|EKGYO
|1,80
|544.145.451
|% 1,12
|
|GARAN
|6,97
|1.760.355.684
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5242
|8,5336
|% 1,40
|
|Euro
|10,1252
|10,1434
|% 1,80
|
|Sterlin
|11,1858
|11,2419
|% 1,42
|
|Frank
|9,4534
|9,5103
|% 2,01
|
|Riyal
|2,2743
|2,2857
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-4,86
|
|Altın Gr.
|536
|536
|8,42
|
|Cumhuriyet
|3.566
|3.620
|94,00
|
|Tam
|3.542
|3.633
|87,49
|
|Yarım
|1.712
|1.757
|42,32
|
|Çeyrek
|859
|879
|21,16
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,12
|
|B. Petrol
|39,96
|39,96
|-0,97
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BLCYT
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 662, 002 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 83 artarak (% 0.76 ) 1, 300
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17:58
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17:58XU100
Endeks 1, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 20, 057.00 milyon TL de
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17:56TSGYO
Yüzde 5.74 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 981, 515 adet işlem