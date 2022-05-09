***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.05.2022 18:16
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01/01/2022 - 31/03/2022 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf. dosyası olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027910
BIST
10:372.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 21,23
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
10:3715,2041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1191
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,2241
En Düşük
15,0772
10:3716,0976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1565
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
16,1050
En Düşük
15,9282
10:37909,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 9,74
|Açılış
|: 908,91
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
911,05
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler10:37
|IMASM
|24,12
|14.747.812
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|IZINV
|21,16
|7.960.227
|% 9,92
|
|DENGE
|2,02
|20.340.952
|% 9,19
|
|PRKAB
|40,90
|61.868.283
|% 7,41
|
|GEDZA
|25,18
|13.886.958
|% -8,17
|
|ATEKS
|42,86
|7.784.485
|% -7,67
|
|KARSN
|5,14
|206.339.576
|% -5,86
|
|TEZOL
|17,77
|28.910.445
|% -5,07
|
|ENKAI
|15,72
|45.184.696
|% -3,97
|
|SISE
|19,65
|811.204.296
|% 2,02
|
|KRDMD
|16,42
|626.122.771
|% 0,55
|
|EREGL
|34,18
|621.311.651
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,84
|619.133.413
|% 5,97
|
|THYAO
|42,70
|528.755.601
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,84
|619.133.413
|% 5,97
|
|DOHOL
|3,73
|160.967.653
|% 1,08
|
|YKBNK
|4,90
|209.232.027
|% 0,82
|
|SISE
|19,65
|811.204.296
|% 2,02
|
|KARSN
|5,14
|206.339.576
|% -5,86
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,1958
|15,2041
|% 0,79
|
|Euro
|16,0593
|16,0976
|% 0,98
|
|Sterlin
|18,6818
|18,7755
|% 0,75
|
|Frank
|15,2402
|15,3320
|% 0,81
|
|Riyal
|4,0381
|4,0584
|% 0,71
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|7,66
|
|Altın Gr.
|909
|910
|10,27
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,21
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,25
|
Seans Raporu
10:37
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10:52LIDFA
Yüzde 7.46 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 930, 506 adet işlem
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10:51BOSSA
Yüzde 5.24 oranında artışla 55.25 lira fiyatla işlem gören hissede 426, 652 adet işlem
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10:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 9 artarak (% 1.28 ) 2, 769
-
10:50
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, TRKCM, SODA
-
10:50XU100
Endeks 2, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 8, 439.00 milyon TL de