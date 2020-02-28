***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler154.000.000 34.771.919 0 -51.918 7.427.280 182.869.782 -16.017.591 362.999.472 362.999.472Transferler0 0 0 0 0 -16.017.591 16.017.591 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -50.297 0 0 20.349.204 20.298.907 20.298.907Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 52.286 0 0 0 0 52.286 52.286Dönem Sonu Bakiyeler154.000.000 34.771.919 52.286 -102.215 7.427.280 166.852.191 20.349.204 383.350.665 383.350.665Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler154.000.000 34.771.919 52.286 -102.215 7.427.280 166.852.191 20.349.204 383.350.665 383.350.665Transferler0 0 0 0 0 20.349.204 -20.349.204 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -150.523 0 0 31.098.378 30.947.855 30.947.855Sermaye Arttırımı77.000.000 0 0 0 0 0 0 77.000.000 77.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 28.388 0 0 0 0 28.388 28.388Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.743.172 -21.206.256Dönem Karı (Zararı)31.098.378 20.349.204Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)31.098.378 20.349.204Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-28.914.977 -24.555.198Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 1.395.350 1.033.533Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-31.086.950 -29.038.530Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.023.153 349.338Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -32.110.103 -29.387.868Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30.962 90.524Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler43.213 90.524Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 -12.251 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler43.799 -791.996Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -399.381 -791.996Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 443.180 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4 757.877 4.184.982Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-56.015 -33.711Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-56.015 -33.711İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.774.578 -16.919.225Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.467.054 -2.469.014İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.467.054 -2.469.014Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-175.741 -30.308.365İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-175.741 -30.308.365Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.987.011 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.475.416 13.898.151İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.475.416 13.898.151İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.643.378 1.960.003Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.643.378 1.960.003Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.591.177 -21.125.219Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -151.995 -81.037YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.011.774 -65.991.853Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.000 33.711Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.000 33.711Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-570.924 -2.663.462Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -570.924 -2.339.856Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -323.606Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-20.447.850 -63.362.102FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.284.042 62.731.379Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri28.388 52.286Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri28.388 52.286Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri14.101.693 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri380.000 5.993.834Kredilerden Nakit Girişleri380.000 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 5.993.834Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.717.729 -11.106.737Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-6.717.729 -11.106.737İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış15.500.000 67.000.000Ödenen Faiz-407.691 -561.921Alınan Faiz399.381 1.353.917YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 -470.904 -24.466.730NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 -470.904 -24.466.730DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.075.722 25.542.452DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 604.818 1.075.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 604.818 1.075.722Ticari Alacaklar2.777.325 2.333.424İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.777.325 2.333.424Diğer Alacaklar137.466 57.567İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 137.466 57.567Peşin Ödenmiş Giderler10 4.068.738 3.963.348Diğer Dönen Varlıklar9 3.747.044 4.492.404ARA TOPLAM11.335.391 11.922.465TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.335.391 11.922.465DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar167.506 124.883İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 167.506 124.883Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 466.563.500 424.770.000Maddi Duran Varlıklar7 7.774.129 7.768.864Kullanım Hakkı Varlıkları8 658.583 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar300.937 365.798Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar300.937 365.798Peşin Ödenmiş Giderler10 10.684.359 13.776.760Diğer Duran Varlıklar9 29.394.118 28.595.539TOPLAM DURAN VARLIKLAR515.543.132 475.401.844TOPLAM VARLIKLAR526.878.523 487.324.309KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.718.907 6.235.294İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.718.907 6.235.294Banka Kredileri4 380.000 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 7.338.907 6.235.294Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar3.830.684 17.070.553İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.830.684 17.070.553Diğer Borçlar49.290 67.021.795İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 0 67.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 49.290 21.795Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)382.050 0Kısa Vadeli Karşılıklar346.723 360.528Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 346.723 348.277Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 0 12.251Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 412.133 1.046.350ARA TOPLAM12.739.787 91.734.520TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.739.787 91.734.520UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar416.894 6.105.961İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar416.894 6.105.961Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 416.894 6.105.961Diğer Borçlar19.601.693 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 19.601.693 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 79.411Uzun Vadeli Karşılıklar315.380 236.596Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 315.380 236.596Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9 2.477.861 5.817.156TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.811.828 12.239.124TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.551.615 103.973.644ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar491.326.908 383.350.665Ödenmiş Sermaye13 231.000.000 154.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34.771.919 34.771.919Paylara İlişkin Primler (İskontolar)80.674 52.286Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-252.738 -102.215Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-252.738 -102.215Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-252.738 -102.215Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 7.427.280 7.427.280Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları187.201.395 166.852.191Net Dönem Karı veya Zararı31.098.378 20.349.204TOPLAM ÖZKAYNAKLAR491.326.908 383.350.665TOPLAM KAYNAKLAR526.878.523 487.324.309Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 31.251.184 11.342.736Satışların Maliyeti14 -18.103.793 -6.350.433TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.147.391 4.992.303BRÜT KAR (ZARAR)13.147.391 4.992.303Genel Yönetim Giderleri15.1 -7.193.470 -11.114.395Pazarlama Giderleri15.2 -5.231.774 -2.316.642Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 32.969.878 30.538.832Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.508.150 -1.633.484ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.183.875 20.466.614FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)32.183.875 20.466.614Finansman Gelirleri17 1.740.787 4.169.612Finansman Giderleri18 -2.826.284 -4.287.022SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.098.378 20.349.204SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19 31.098.378 20.349.204DÖNEM KARI (ZARARI)31.098.378 20.349.204Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları31.098.378 20.349.204Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,00140000 0,00132000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 19 0,00140000 0,00132000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-150.523 -50.297Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-150.523 -50.297Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-150.523 -50.297TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.947.855 20.298.907Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları30.947.855 20.298.907http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822907BIST