***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
28.02.2020 18:12
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
154.000.000 34.771.919 0 -51.918 7.427.280 182.869.782 -16.017.591 362.999.472 362.999.472
Transferler
0 0 0 0 0 -16.017.591 16.017.591 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -50.297 0 0 20.349.204 20.298.907 20.298.907
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 52.286 0 0 0 0 52.286 52.286
Dönem Sonu Bakiyeler
154.000.000 34.771.919 52.286 -102.215 7.427.280 166.852.191 20.349.204 383.350.665 383.350.665
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
154.000.000 34.771.919 52.286 -102.215 7.427.280 166.852.191 20.349.204 383.350.665 383.350.665
Transferler
0 0 0 0 0 20.349.204 -20.349.204 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -150.523 0 0 31.098.378 30.947.855 30.947.855
Sermaye Arttırımı
77.000.000 0 0 0 0 0 0 77.000.000 77.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 28.388 0 0 0 0 28.388 28.388
Dönem Sonu Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.743.172 -21.206.256
Dönem Karı (Zararı)
31.098.378 20.349.204
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31.098.378 20.349.204
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-28.914.977 -24.555.198
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.395.350 1.033.533
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-31.086.950 -29.038.530
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.023.153 349.338
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -32.110.103 -29.387.868
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.962 90.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
43.213 90.524
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 -12.251 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.799 -791.996
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -399.381 -791.996
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 443.180 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 757.877 4.184.982
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-56.015 -33.711
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-56.015 -33.711
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.774.578 -16.919.225
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.467.054 -2.469.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.467.054 -2.469.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-175.741 -30.308.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-175.741 -30.308.365
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.987.011 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.475.416 13.898.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.475.416 13.898.151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.643.378 1.960.003
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.643.378 1.960.003
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.591.177 -21.125.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -151.995 -81.037
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.011.774 -65.991.853
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.000 33.711
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.000 33.711
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-570.924 -2.663.462
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -570.924 -2.339.856
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -323.606
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.447.850 -63.362.102
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.284.042 62.731.379
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.388 52.286
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.388 52.286
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
14.101.693 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
380.000 5.993.834
Kredilerden Nakit Girişleri
380.000 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 5.993.834
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.717.729 -11.106.737
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-6.717.729 -11.106.737
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
15.500.000 67.000.000
Ödenen Faiz
-407.691 -561.921
Alınan Faiz
399.381 1.353.917
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -470.904 -24.466.730
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 -470.904 -24.466.730
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.075.722 25.542.452
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 604.818 1.075.722
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 604.818 1.075.722
Ticari Alacaklar
2.777.325 2.333.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.777.325 2.333.424
Diğer Alacaklar
137.466 57.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 137.466 57.567
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.068.738 3.963.348
Diğer Dönen Varlıklar
9 3.747.044 4.492.404
ARA TOPLAM
11.335.391 11.922.465
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.335.391 11.922.465
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
167.506 124.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 167.506 124.883
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 466.563.500 424.770.000
Maddi Duran Varlıklar
7 7.774.129 7.768.864
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 658.583 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
300.937 365.798
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
300.937 365.798
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.684.359 13.776.760
Diğer Duran Varlıklar
9 29.394.118 28.595.539
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
515.543.132 475.401.844
TOPLAM VARLIKLAR
526.878.523 487.324.309
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.718.907 6.235.294
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.718.907 6.235.294
Banka Kredileri
4 380.000 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 7.338.907 6.235.294
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
3.830.684 17.070.553
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.830.684 17.070.553
Diğer Borçlar
49.290 67.021.795
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 0 67.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 49.290 21.795
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
382.050 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
346.723 360.528
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 346.723 348.277
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 0 12.251
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 412.133 1.046.350
ARA TOPLAM
12.739.787 91.734.520
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.739.787 91.734.520
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
416.894 6.105.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
416.894 6.105.961
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 416.894 6.105.961
Diğer Borçlar
19.601.693 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 19.601.693 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 79.411
Uzun Vadeli Karşılıklar
315.380 236.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 315.380 236.596
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 2.477.861 5.817.156
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.811.828 12.239.124
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.551.615 103.973.644
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
491.326.908 383.350.665
Ödenmiş Sermaye
13 231.000.000 154.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.771.919 34.771.919
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
80.674 52.286
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-252.738 -102.215
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-252.738 -102.215
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-252.738 -102.215
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.427.280 7.427.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
187.201.395 166.852.191
Net Dönem Karı veya Zararı
31.098.378 20.349.204
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
491.326.908 383.350.665
TOPLAM KAYNAKLAR
526.878.523 487.324.309
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 31.251.184 11.342.736
Satışların Maliyeti
14 -18.103.793 -6.350.433
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.147.391 4.992.303
BRÜT KAR (ZARAR)
13.147.391 4.992.303
Genel Yönetim Giderleri
15.1 -7.193.470 -11.114.395
Pazarlama Giderleri
15.2 -5.231.774 -2.316.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 32.969.878 30.538.832
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.508.150 -1.633.484
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.183.875 20.466.614
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.183.875 20.466.614
Finansman Gelirleri
17 1.740.787 4.169.612
Finansman Giderleri
18 -2.826.284 -4.287.022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.098.378 20.349.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19 31.098.378 20.349.204
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.098.378 20.349.204
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.098.378 20.349.204
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,00140000 0,00132000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 19 0,00140000 0,00132000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-150.523 -50.297
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-150.523 -50.297
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-150.523 -50.297
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.947.855 20.298.907
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
30.947.855 20.298.907
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822907
BIST