***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler154.000.000 34.771.919 52.286 -102.215 7.427.280 166.852.191 20.349.204 383.350.665 383.350.665Transferler77.000.000 0 0 0 0 20.349.204 -20.349.204 77.000.000 77.000.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 87.850 0 0 -2.675.801 -2.587.951 -2.587.951Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 28.388 0 0 0 0 28.388 28.388Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -14.365 7.427.280 187.201.395 -2.675.801 457.791.102 457.791.102Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908Transferler0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -91.822 0 0 -1.146.634 -1.238.456 -1.238.456Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -344.560 7.427.280 218.299.773 -1.146.634 490.088.452 490.088.452Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.413.396 -72.844.167Dönem Karı (Zararı)-1.146.634 -2.675.801Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.146.634 -2.675.801Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler737.474 1.257.792Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 341.480 361.163Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-103.848 120.828Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -103.848 120.828Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler262.597 121.524Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler262.597 121.524Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler195.603 654.277Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -26.228 654.277Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 221.831 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler39.728 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 1.914 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.936.194 -71.426.158Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler53.990 648.911İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)53.990 648.911Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler95.250 -159.958İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)95.250 -159.958Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-42.373 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)297.251 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.008.565 -12.617.356İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.008.565 -12.617.356Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler523.511 -59.297.755İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)523.511 -59.297.755Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.527.034 -72.844.167Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-113.638 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-259.518 -803.449Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 6.014Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 6.014Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.037 -129.269Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -14.624 -129.269Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.413 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -243.481 -680.194FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.667.693 75.406.172Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.508.360 -939.551Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-90.582 -939.551Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.417.778 0Ödenen Faiz-185.561 -704.209Alınan Faiz17 26.228 49.932Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 77.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-513.815 1.758.556NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-513.815 1.758.556DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 604.818 1.075.722DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 91.003 2.834.278Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 91.003 604.818Ticari Alacaklar2.827.183 2.777.325İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.827.183 2.777.325Diğer Alacaklar192.178 137.466İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 192.178 137.466Stoklar42.373Peşin Ödenmiş Giderler10 3.133.371 4.068.738Diğer Dönen Varlıklar9 3.572.392 3.747.044ARA TOPLAM9.858.500 11.335.391TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.858.500 11.335.391DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar167.506 167.506İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 167.506 167.506Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 466.806.981 466.563.500Maddi Duran Varlıklar7 7.654.487 7.774.129Kullanım Hakkı Varlıkları8 480.119 658.583Maddi Olmayan Duran Varlıklar273.600 300.937Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar273.600 300.937Peşin Ödenmiş Giderler10 11.322.475 10.684.359Diğer Duran Varlıklar9 29.418.808 29.394.118TOPLAM DURAN VARLIKLAR516.123.976 515.543.132TOPLAM VARLIKLAR525.982.476 526.878.523KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6.214.894 7.718.907İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6.214.894 7.718.907Banka Kredileri4 289.418 380.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 5.925.476 7.338.907Ticari Borçlar4.839.249 3.830.684İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 4.839.249 3.830.684Diğer Borçlar19.794 49.290İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 19.794 49.290Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)292.311 382.050Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 1.914 0Kısa Vadeli Karşılıklar591.152 346.723Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 591.152 346.723Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 895.991 412.133ARA TOPLAM12.855.305 12.739.787TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.855.305 12.739.787UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar452.274 416.894İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar452.274 416.894Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 452.274 416.894Diğer Borçlar19.601.693 19.601.693İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 19.601.693 19.601.693Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.444 0Uzun Vadeli Karşılıklar348.002 315.380Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar348.002 315.380Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9 2.632.306 2.477.861TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.038.719 22.811.828TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.894.024 35.551.615ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar490.088.452 491.326.908Ödenmiş Sermaye13 231.000.000 231.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34.771.919 34.771.919Paylara İlişkin Primler (İskontolar)80.674 80.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-344.560 -252.738Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-344.560 -252.738Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-344.560 -252.738Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 7.427.280 7.427.280Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları218.299.773 187.201.395Net Dönem Karı veya Zararı-1.146.634 31.098.378TOPLAM ÖZKAYNAKLAR490.088.452 491.326.908TOPLAM KAYNAKLAR525.982.476 526.878.523Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 7.410.713 6.302.110Satışların Maliyeti14 -4.661.031 -4.816.634TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.749.682 1.485.476BRÜT KAR (ZARAR)2.749.682 1.485.476Genel Yönetim Giderleri15 -2.012.633 -2.340.552Pazarlama Giderleri-1.321.801 -1.119.599Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 228.739 185.982Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -197.280 -406.908ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-553.293 -2.195.601FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-553.293 -2.195.601Finansman Gelirleri17 245.592 244.696Finansman Giderleri18 -837.019 -724.896SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.144.720 -2.675.801Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.914 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -1.914 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.146.634 -2.675.801DÖNEM KARI (ZARARI)-1.146.634 -2.675.801Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları19 -1.146.634 -2.675.801Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar 19 -0,00005000 -0,00012000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-91.822 87.850Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-91.822 87.850Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-91.822 87.850TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.238.456 -2.587.951Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.238.456 -2.587.951http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847410BIST