***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler154.000.000 34.771.919 52.286 -102.215 7.427.280 166.852.191 20.349.204 383.350.665 383.350.665Transferler0 0 0 0 0 20.349.204 -20.349.204 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -248.582 0 0 -2.093.752 -2.342.334 -2.342.334Sermaye Arttırımı77.000.000 0 0 0 0 0 0 77.000.000 77.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 28.388 0 0 0 0 28.388 28.388Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -350.797 7.427.280 187.201.395 -2.093.752 458.036.719 458.036.719Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908Transferler0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -12.703 0 0 -2.860.244 -2.872.947 -2.872.947Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -265.441 7.427.280 218.299.773 -2.860.244 488.453.961 488.453.961Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.016.122 -15.593.515Dönem Karı (Zararı)-2.860.244 -2.093.752Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.860.244 -2.093.752Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.177.663 2.147.790Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 612.538 551.938Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler736.251 519.529Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 736.251 519.529Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-17.515 80.266Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-17.515 80.266Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler164.277 35.790Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -21.648 -257.093Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 185.925 292.883Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler682.112 965.490Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -5.223Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -5.223İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.698.703 -15.510.156Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler338.758 -662.206İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.992 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)349.750 -662.206Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler222.262 911.619İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)222.262 911.619Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.313.969 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler591.674 -11.642.911İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)591.674 -11.642.911İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler232.040 -4.116.658Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)232.040 -4.116.658Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.016.122 -15.456.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -137.397YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-486.693 -2.626.171İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-25.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-45.232 -271.830Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -45.232 -271.830Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıYatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -416.461 -2.361.341FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.750.466 17.499.550Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.916.783 -3.094.741Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-146.746 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-3.770.037 -3.094.741İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış2.312.460 6.500.000Ödenen Faiz-167.791 -292.883Alınan Faiz16 21.648 257.093Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 14.130.081YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-221.037 -720.136NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 -221.037 -720.136DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 604.818 1.075.722DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 383.781 355.586Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 383.781 604.818Ticari Alacaklar1.702.316 2.777.325İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 10.992 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.691.324 2.777.325Diğer Alacaklar176.737 137.466İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 176.737 137.466Peşin Ödenmiş Giderler10 4.096.840 4.068.738Diğer Dönen Varlıklar9 965.295 3.747.044ARA TOPLAM7.324.969 11.335.391TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.324.969 11.335.391DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar2 25.000 0Diğer Alacaklar167.506 167.506İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 167.506 167.506Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 466.979.961 466.563.500Maddi Duran Varlıklar7 7.622.231 7.774.129Kullanım Hakkı Varlıkları8 300.675 658.583Maddi Olmayan Duran Varlıklar243.436 300.937Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar243.436 300.937Peşin Ödenmiş Giderler10 9.342.288 10.684.359Diğer Duran Varlıklar9 31.914.334 29.394.118TOPLAM DURAN VARLIKLAR516.595.431 515.543.132TOPLAM VARLIKLAR523.920.400 526.878.523KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar233.254 380.000İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar233.254 380.000Banka Kredileri4 233.254 380.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.610.820 7.338.907İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.610.820 7.338.907Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 4.610.820 7.338.907Ticari Borçlar4.422.358 3.830.684İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 4.422.358 3.830.684Diğer Borçlar921 49.290İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar921 49.290Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 337.127 382.050Kısa Vadeli Karşılıklar292.870 346.723Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 292.870 346.723Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 661.144 412.133ARA TOPLAM10.558.494 12.739.787TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.558.494 12.739.787UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar57.055 416.894İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar57.055 416.894Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 57.055 416.894Diğer Borçlar21.914.153 19.601.693İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 21.914.153 19.601.693Uzun Vadeli Karşılıklar382.555 315.380Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar382.555 315.380Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9 2.554.182 2.477.861TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.907.945 22.811.828TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.466.439 35.551.615ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar488.453.961 491.326.908Ödenmiş Sermaye13 231.000.000 231.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34.771.919 34.771.919Paylara İlişkin Primler (İskontolar)80.674 80.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-265.441 -252.738Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-265.441 -252.738Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-265.441 -252.738Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 7.427.280 7.427.280Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları218.299.773 187.201.395Net Dönem Karı veya Zararı-2.860.244 31.098.378TOPLAM ÖZKAYNAKLAR488.453.961 491.326.908TOPLAM KAYNAKLAR523.920.400 526.878.523Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 11.503.095 14.683.350 4.104.002 8.381.240Satışların Maliyeti14 -7.227.199 -8.885.076 -2.566.167 -4.068.442TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.275.896 5.798.274 1.537.835 4.312.798BRÜT KAR (ZARAR)4.275.896 5.798.274 1.537.835 4.312.798Genel Yönetim Giderleri15 -2.974.500 -4.163.461 -964.790 -1.822.909Pazarlama Giderleri15 -2.376.344 -2.233.448 -1.054.543 -1.113.849Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler284.105 290.770 55.366 104.788Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.276.516 -814.469 -1.079.236 -407.561ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.067.359 -1.122.334 -1.505.368 1.073.267FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.067.359 -1.122.334 -1.505.368 1.073.267Finansman Gelirleri16 486.437 353.272 240.845 108.576Finansman Giderleri17 -1.279.322 -1.324.690 -442.303 -599.794SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.860.244 -2.093.752 -1.706.826 582.049SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.860.244 -2.093.752 -1.706.826 582.049DÖNEM KARI (ZARARI)-2.860.244 -2.093.752 -1.706.826 582.049Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18 -2.860.244 -2.093.752 -1.706.826 582.049Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,00012000 -0,00009300 -0,00007000 0,00002600Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.703 -248.582 79.119 -336.432Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.703 -248.582 79.119 -336.432Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.703 -248.582 79.119 -336.432TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.872.947 -2.342.334 -1.627.707 245.617Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.872.947 -2.342.334 -1.627.707 245.617http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869779BIST