***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler154.000.000 34.771.919 52.286 -102.215 7.427.280 166.852.191 20.349.204 383.350.665 383.350.665Transferler0 0 0 0 0 20.349.204 -20.349.204 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -76.912 0 0 -1.304.956 -1.381.868 -1.381.868Sermaye Arttırımı77.000.000 0 0 0 0 0 0 77.000.000 77.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 28.388 0 0 0 0 28.388 28.388Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -179.127 7.427.280 187.201.395 -1.304.956 458.997.185 458.997.185Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908Transferler0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 10.735 0 0 -2.534.699 -2.523.964 -2.523.964Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -242.003 7.427.280 218.299.773 -2.534.699 488.802.944 488.802.944Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.278.719 -16.801.430Dönem Karı (Zararı)-2.534.699 -1.304.956Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.599.369 2.061.697Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 1.015.843 839.883Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler512.926 751.079Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 512.926 751.079Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler232.712 42.840Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler232.712 54.691Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -11.851Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler823.186 4.280Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -41.642 -355.678Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 864.828 359.958Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.014.702 428.838Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -5.223Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -5.223İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.214.049 -17.420.774Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-316.324 -661.070İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-316.324 -661.070Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler232.042 143.441İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)232.042 143.441Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.446.266 698.847Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-694.303 -13.389.217İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-694.303 -13.389.217İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler546.368 -4.212.775Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)546.368 -4.212.775Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.278.719 -16.664.033Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -137.397YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.041.440 -4.151.485Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-78.626 -398.347Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -78.626 -383.401Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -14.946Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -962.814 -3.760.138FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-127.719 22.428.369Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-238.040 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-238.040 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış6.738.430 13.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.832.125 -4.697.432Ödenen Faiz-837.626 -359.958Alınan Faiz16 41.642 355.678Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 14.130.081YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.109.560 1.475.454NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 2.109.560 1.475.454DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 604.818 1.075.722DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.714.378 2.551.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.714.378 604.818Ticari Alacaklar2.580.723 2.777.325İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.580.723 2.777.325Diğer Alacaklar181.617 137.466İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 181.617 137.466Peşin Ödenmiş Giderler10 3.452.569 4.068.738Diğer Dönen Varlıklar9 580.684 3.747.044ARA TOPLAM9.509.971 11.335.391TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.509.971 11.335.391DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar156.624 167.506İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 156.624 167.506Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 470.477.440 466.563.500Maddi Duran Varlıklar7 4.468.389 7.774.129Kullanım Hakkı Varlıkları8 162.229 658.583Maddi Olmayan Duran Varlıklar214.687 300.937Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar214.687 300.937Peşin Ödenmiş Giderler10 8.854.262 10.684.359Diğer Duran Varlıklar9 32.295.167 29.394.118TOPLAM DURAN VARLIKLAR516.628.798 515.543.132TOPLAM VARLIKLAR526.138.769 526.878.523KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar141.960 380.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar141.960 380.000Banka Kredileri4 141.960 380.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.785.103 7.338.907İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.785.103 7.338.907Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.785.103 7.338.907Ticari Borçlar3.136.381 3.830.684İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.136.381 3.830.684Diğer Borçlar921 49.290İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar921 49.290Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 164.181 382.050Kısa Vadeli Karşılıklar524.928 346.723Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 524.928 346.723Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 817.744 412.133ARA TOPLAM7.571.218 12.739.787TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.571.218 12.739.787UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar153.275 416.894İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar153.275 416.894Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 153.275 416.894Diğer Borçlar26.340.123 19.601.693İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 26.340.123 19.601.693Uzun Vadeli Karşılıklar386.353 315.380Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar386.353 315.380Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9 2.884.856 2.477.861TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.764.607 22.811.828TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.335.825 35.551.615ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar488.802.944 491.326.908Ödenmiş Sermaye13 231.000.000 231.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34.771.919 34.771.919Paylara İlişkin Primler (İskontolar)80.674 80.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-242.003 -252.738Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-242.003 -252.738Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-242.003 -252.738Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 7.427.280 7.427.280Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları218.299.773 187.201.395Net Dönem Karı veya Zararı-2.534.699 31.098.378TOPLAM ÖZKAYNAKLAR488.802.944 491.326.908TOPLAM KAYNAKLAR526.138.769 526.878.523Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 18.732.308 21.732.907 7.223.350 7.049.557Satışların Maliyeti14 -10.761.318 -13.096.770 -3.534.119 -4.211.694TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.970.990 8.636.137 3.689.231 2.837.863BRÜT KAR (ZARAR)7.970.990 8.636.137 3.689.231 2.837.863Genel Yönetim Giderleri15 -4.803.182 -5.687.044 -1.816.443 -1.523.583Pazarlama Giderleri15 -3.461.492 -3.353.084 -1.085.148 -1.119.636Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler589.520 622.228 305.415 271.922Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.655.626 -1.105.800 -379.110 -231.794ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.359.790 -887.563 713.945 234.772FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.359.790 -887.563 713.945 234.772Finansman Gelirleri16 1.253.273 1.565.618 766.758 1.028.849Finansman Giderleri17 -2.428.182 -1.983.011 -1.148.860 -475.089SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.534.699 -1.304.956 331.843 788.532Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.534.699 -1.304.956 331.843 788.532DÖNEM KARI (ZARARI)-2.534.699 -1.304.956 331.843 788.532Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18 -2.534.699 -1.304.956 331.843 788.532Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,00011000 -0,00006000 0,00001000 0,00003000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.735 -76.912 23.438 171.670Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.735 -76.912 23.438 171.670Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.735 -76.912 23.438 171.670TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.523.964 -1.381.868 355.281 960.202Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.523.964 -1.381.868 355.281 960.202http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886807BIST