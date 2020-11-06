***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2020 18:22
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
154.000.000 34.771.919 52.286 -102.215 7.427.280 166.852.191 20.349.204 383.350.665 383.350.665
Transferler
0 0 0 0 0 20.349.204 -20.349.204 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -76.912 0 0 -1.304.956 -1.381.868 -1.381.868
Sermaye Arttırımı
77.000.000 0 0 0 0 0 0 77.000.000 77.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 28.388 0 0 0 0 28.388 28.388
Dönem Sonu Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -179.127 7.427.280 187.201.395 -1.304.956 458.997.185 458.997.185
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908
Transferler
0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 10.735 0 0 -2.522.303 -2.511.568 -2.511.568
Dönem Sonu Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -242.003 7.427.280 218.299.773 -2.522.303 488.815.340 488.815.340
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.293.892 -16.801.430
Dönem Karı (Zararı)
-2.522.303 -1.304.956
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.599.717 2.061.697
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.015.843 839.883
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
512.926 751.079
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 512.926 751.079
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
232.712 42.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
232.712 54.691
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -11.851
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
823.534 4.280
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -41.294 -355.678
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 864.828 359.958
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.014.702 428.838
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -5.223
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.216.478 -17.420.774
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-316.324 -661.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-316.324 -661.070
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
235.326 143.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
235.326 143.441
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.446.266 698.847
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-694.303 -13.389.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-694.303 -13.389.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
545.513 -4.212.775
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
545.513 -4.212.775
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.293.892 -16.664.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -137.397
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.066.440 -4.151.485
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-25.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-78.626 -398.347
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -78.626 -383.401
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -14.946
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -962.814 -3.760.138
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-128.067 22.428.369
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-238.040 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-238.040 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
6.738.430 13.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.832.125 -4.697.432
Ödenen Faiz
-837.626 -359.958
Alınan Faiz
16 41.294 355.678
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 14.130.081
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.099.385 1.475.454
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 2.099.385 1.475.454
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 604.818 1.075.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.704.203 2.551.176
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.704.203 604.818
Ticari Alacaklar
2.580.723 2.777.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.580.723 2.777.325
Diğer Alacaklar
181.533 137.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 181.533 137.466
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.452.569 4.068.738
Diğer Dönen Varlıklar
9 577.484 3.747.044
ARA TOPLAM
9.496.512 11.335.391
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.496.512 11.335.391
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
2 25.000 0
Diğer Alacaklar
156.624 167.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 156.624 167.506
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller