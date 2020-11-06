***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler154.000.000 34.771.919 52.286 -102.215 7.427.280 166.852.191 20.349.204 383.350.665 383.350.665Transferler0 0 0 0 0 20.349.204 -20.349.204 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -76.912 0 0 -1.304.956 -1.381.868 -1.381.868Sermaye Arttırımı77.000.000 0 0 0 0 0 0 77.000.000 77.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 28.388 0 0 0 0 28.388 28.388Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -179.127 7.427.280 187.201.395 -1.304.956 458.997.185 458.997.185Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908Transferler0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 10.735 0 0 -2.522.303 -2.511.568 -2.511.568Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -242.003 7.427.280 218.299.773 -2.522.303 488.815.340 488.815.340Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.293.892 -16.801.430Dönem Karı (Zararı)-2.522.303 -1.304.956Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.599.717 2.061.697Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 1.015.843 839.883Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler512.926 751.079Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 512.926 751.079Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler232.712 42.840Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler232.712 54.691Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -11.851Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler823.534 4.280Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -41.294 -355.678Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 864.828 359.958Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.014.702 428.838Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -5.223Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -5.223İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.216.478 -17.420.774Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-316.324 -661.070İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-316.324 -661.070Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler235.326 143.441İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)235.326 143.441Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.446.266 698.847Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-694.303 -13.389.217İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-694.303 -13.389.217İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler545.513 -4.212.775Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)545.513 -4.212.775Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.293.892 -16.664.033Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -137.397YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.066.440 -4.151.485İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-25.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-78.626 -398.347Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -78.626 -383.401Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -14.946Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -962.814 -3.760.138FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-128.067 22.428.369Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-238.040 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-238.040 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış6.738.430 13.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.832.125 -4.697.432Ödenen Faiz-837.626 -359.958Alınan Faiz16 41.294 355.678Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 14.130.081YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.099.385 1.475.454NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 2.099.385 1.475.454DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 604.818 1.075.722DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.704.203 2.551.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 2.704.203 604.818Ticari Alacaklar2.580.723 2.777.325İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.580.723 2.777.325Diğer Alacaklar181.533 137.466İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 181.533 137.466Peşin Ödenmiş Giderler10 3.452.569 4.068.738Diğer Dönen Varlıklar9 577.484 3.747.044ARA TOPLAM9.496.512 11.335.391TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.496.512 11.335.391DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar2 25.000 0Diğer Alacaklar156.624 167.506İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 156.624 167.506Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller