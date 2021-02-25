***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler154.000.000 34.771.919 52.286 -102.215 7.427.280 166.852.191 20.349.204 383.350.665 383.350.665Transferler0 0 0 0 0 20.349.204 -20.349.204 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -150.523 0 0 31.098.378 30.947.855 30.947.855Sermaye Arttırımı77.000.000 0 0 0 0 0 0 77.000.000 77.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 28.388 0 0 0 0 28.388 28.388Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908Transferler0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -6.124 0 0 1.273.350 1.267.226 1.267.226Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.273.350 492.594.134 492.594.134Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.650.034 -2.743.172Dönem Karı (Zararı)1.273.350 31.098.378Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler522.762 -28.914.977Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 1.691.587 1.395.350Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.034.472 -31.086.950Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 667.126 1.023.153Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6,16 -3.701.598 -32.110.103Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler102.936 30.962Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler102.936 43.213Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -12.251Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler360.115 43.799Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -65.293 -399.381Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 425.408 443.180Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.388.542 757.877Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 14.054 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -56.015Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -56.015İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.853.922 -4.774.578Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-652.003 -1.467.054İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-652.003 -1.467.054Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler201.612 -175.741İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)201.612 -175.741Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.049.159 2.987.011Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-631.607 -2.475.416İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-631.607 -2.475.416İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-113.239 -3.643.378Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-113.239 -3.643.378Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.650.034 -2.591.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -151.995YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.446.738 -21.011.774Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-200.962 -570.924Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -200.962 -570.924Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.245.776 -20.447.850FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.467.708 23.284.042Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 28.388Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 28.388Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 380.000Kredilerden Nakit Girişleri0 380.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-336.393 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-336.393 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış6.702.370 15.500.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -8.509.839 -6.717.729Ödenen Faiz-389.139 -407.691Alınan Faiz17 65.293 399.381Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 14.101.693YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-264.412 -470.904NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-264.412 -470.904DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 604.818 1.075.722DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 340.406 604.818Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 340.406 604.818Ticari Alacaklar2.762.202 2.777.325İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.762.202 2.777.325Diğer Alacaklar242.927 137.466İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 242.927 137.466Peşin Ödenmiş Giderler10 4.200.441 4.068.738Diğer Dönen Varlıklar9 2.299.026 3.747.044ARA TOPLAM9.845.002 11.335.391TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.845.002 11.335.391DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar156.624 167.506İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 156.624 167.506Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 474.462.000 466.563.500Maddi Duran Varlıklar7 4.467.024 7.774.129Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.247.754 658.583Maddi Olmayan Duran Varlıklar185.937 300.937Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar185.937 300.937Peşin Ödenmiş Giderler10 7.503.497 10.684.359Diğer Duran Varlıklar9 30.545.945 29.394.118TOPLAM DURAN VARLIKLAR518.568.781 515.543.132TOPLAM VARLIKLAR528.413.783 526.878.523KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar43.607 380.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar43.607 380.000Banka Kredileri4 43.607 380.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.561.476 7.338.907İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.561.476 7.338.907Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.561.476 7.338.907Ticari Borçlar3.199.077 3.830.684İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.199.077 3.830.684Diğer Borçlar26.304.984 49.290İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 26.304.063 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar921 49.290Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 141.735 382.050Kısa Vadeli Karşılıklar306.715 346.723Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 306.715 346.723Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 286.685 412.133ARA TOPLAM31.844.279 12.739.787TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.844.279 12.739.787UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar681.845 416.894İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar681.845 416.894Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 681.845 416.894Diğer Borçlar0 19.601.693İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 0 19.601.693Uzun Vadeli Karşılıklar500.717 315.380Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 500.717 315.380Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 14.054 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9 2.778.754 2.477.861TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.975.370 22.811.828TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.819.649 35.551.615ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar492.594.134 491.326.908Ödenmiş Sermaye13 231.000.000 231.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34.771.919 34.771.919Paylara İlişkin Primler (İskontolar)80.674 80.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-258.862 -252.738Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-258.862 -252.738Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-258.862 -252.738Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 7.427.280 7.427.280Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları218.299.773 187.201.395Net Dönem Karı veya Zararı1.273.350 31.098.378TOPLAM ÖZKAYNAKLAR492.594.134 491.326.908TOPLAM KAYNAKLAR528.413.783 526.878.523Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 25.795.085 31.251.184Satışların Maliyeti14 -14.484.474 -18.103.793TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.310.611 13.147.391BRÜT KAR (ZARAR)11.310.611 13.147.391Genel Yönetim Giderleri15.1 -6.080.265 -7.193.470Pazarlama Giderleri15.2 -4.444.328 -5.231.774Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 4.771.628 32.969.878Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -2.119.828 -1.508.150ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.437.818 32.183.875FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.437.818 32.183.875Finansman Gelirleri17 855.657 1.740.787Finansman Giderleri17 -3.006.071 -2.826.284SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.287.404 31.098.378Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.054 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -14.054 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.273.350 31.098.378DÖNEM KARI (ZARARI)1.273.350 31.098.378Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18 1.273.350 31.098.378Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kar 18 0,00006000 0,00140000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.124 -150.523Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.124 -150.523Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.124 -150.523TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.267.226 30.947.855Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.267.226 30.947.855http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912975BIST