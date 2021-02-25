***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
25.02.2021 18:17
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
154.000.000 34.771.919 52.286 -102.215 7.427.280 166.852.191 20.349.204 383.350.665 383.350.665
Transferler
0 0 0 0 0 20.349.204 -20.349.204 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -150.523 0 0 31.098.378 30.947.855 30.947.855
Sermaye Arttırımı
77.000.000 0 0 0 0 0 0 77.000.000 77.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 28.388 0 0 0 0 28.388 28.388
Dönem Sonu Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908
Transferler
0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -6.124 0 0 1.366.675 1.360.551 1.360.551
Dönem Sonu Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.366.675 492.687.459 492.687.459
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.721.004 -2.743.172
Dönem Karı (Zararı)
1.366.675 31.098.378
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
438.828 -28.914.977
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.690.847 1.395.350
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
667.126 1.023.153
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 667.126 1.023.153
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.667 30.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32.667 43.213
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -12.251
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
361.244 43.799
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -64.164 -399.381
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 425.408 443.180
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.388.542 757.877
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.701.598 -32.110.103
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6,16 -3.701.598 -32.110.103
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -56.015
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -56.015
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.915.501 -4.774.578
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-709.041 -1.467.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-709.041 -1.467.054
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
251.558 -175.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
251.558 -175.741
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.056.159 2.987.011
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-517.531 -2.475.416
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
57.038 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-574.569 -2.475.416
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-165.644 -3.643.378
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-165.644 -3.643.378
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.721.004 -2.591.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -151.995
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.518.038 -21.011.774
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-75.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-197.262 -570.924
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -197.262 -570.924
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.245.776 -20.447.850
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.468.837 23.284.042
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 28.388
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 28.388
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 380.000
Kredilerden Nakit Girişleri
0 380.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-336.393 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-336.393 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
6.702.370 15.500.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -8.509.839 -6.717.729
Ödenen Faiz
-389.139 -407.691
Alınan Faiz
17 64.164 399.381
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 14.101.693
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-265.871 -470.904
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-265.871 -470.904
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 604.818 1.075.722
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 338.947 604.818
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 338.947 604.818
Ticari Alacaklar
2.762.202 2.777.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.762.202 2.777.325
Diğer Alacaklar
194.894 137.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 194.894 137.466
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.193.441 4.068.738
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.297.113 3.747.044
ARA TOPLAM
9.786.597 11.335.391
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.786.597 11.335.391
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
2 75.000 0
Diğer Alacaklar
156.624 167.506
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 156.624 167.506
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 474.462.000 466.563.500
Maddi Duran Varlıklar
7 4.464.064 7.774.129
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.247.754 658.583
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
185.937 300.937
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
185.937 300.937
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.503.497 10.684.359
Diğer Duran Varlıklar
9 30.545.945 29.394.118
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
518.640.821 515.543.132
TOPLAM VARLIKLAR
528.427.418 526.878.523
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.607 380.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
43.607 380.000
Banka Kredileri
4 43.607 380.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.561.476 7.338.907
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.561.476 7.338.907
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.561.476 7.338.907
Ticari Borçlar
3.256.115 3.830.684
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,19 57.038 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.199.077 3.830.684
Diğer Borçlar
26.304.984 49.290
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 26.304.063 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
921 49.290
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 141.735 382.050
Kısa Vadeli Karşılıklar
306.715 346.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 306.715 346.723
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 234.280 412.133
ARA TOPLAM
31.848.912 12.739.787
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.848.912 12.739.787
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
681.845 416.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
681.845 416.894
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 681.845 416.894
Diğer Borçlar
0 19.601.693
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 0 19.601.693
Uzun Vadeli Karşılıklar
430.448 315.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 430.448 315.380
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 2.778.754 2.477.861
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.891.047 22.811.828
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.739.959 35.551.615
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
492.687.459 491.326.908
Ödenmiş Sermaye
13 231.000.000 231.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.771.919 34.771.919
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
80.674 80.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-258.862 -252.738
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-258.862 -252.738
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-258.862 -252.738
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.427.280 7.427.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
218.299.773 187.201.395
Net Dönem Karı veya Zararı
1.366.675 31.098.378
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
492.687.459 491.326.908
TOPLAM KAYNAKLAR
528.427.418 526.878.523
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 25.790.617 31.251.184
Satışların Maliyeti
14 -14.484.474 -18.103.793
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.306.143 13.147.391
BRÜT KAR (ZARAR)
11.306.143 13.147.391
Genel Yönetim Giderleri
15.1 -5.995.397 -7.193.470
Pazarlama Giderleri
15.2 -4.444.328 -5.231.774
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 4.771.628 32.969.878
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.119.828 -1.508.150
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.518.218 32.183.875
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.518.218 32.183.875
Finansman Gelirleri
17 854.528 1.740.787
Finansman Giderleri
17 -3.006.071 -2.826.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.366.675 31.098.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.366.675 31.098.378
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.366.675 31.098.378
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18 1.366.675 31.098.378
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kar 18 0,00006000 0,00140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.124 -150.523
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.124 -150.523
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.124 -150.523
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.360.551 30.947.855
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.360.551 30.947.855
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912979
BIST