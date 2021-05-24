***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908Transferler0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -91.822 0 0 -420.660 -512.482 -512.482Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -344.560 7.427.280 218.299.773 -420.660 490.814.426 490.814.426Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.366.675 492.687.459 492.687.459Transferler0 0 0 0 0 1.366.675 -1.366.675 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 66.525 0 0 87.818 154.343 154.343Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -192.337 7.427.280 219.666.448 87.818 492.841.802 492.841.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI690.377 1.414.218Dönem Karı (Zararı)87.818 -420.660Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler720.939 735.559Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 356.253 341.480Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler495.016 -103.848Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 495.016 -103.848Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler107.934 262.597Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler107.934 262.597Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler76.347 195.603Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -18.297 -26.228Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 94.644 221.831Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-314.611 39.727İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-118.380 1.212.957Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.253.566 -709.198İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.253.566 -709.198Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-147.745 95.334İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-147.745 95.334Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)945.834 297.251Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.050 1.008.565İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.452 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-36.502 1.008.565İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler367.147 521.005Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)367.147 521.005Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları690.377 1.527.856Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -113.638YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-672.945 -261.605İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -3.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-39.803 -14.624Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -28.302 -14.624Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.501 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -633.142 -243.481FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-178.977 -1.667.693Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-351.153 -90.582Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-351.153 -90.582İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış229.860 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -38.371 -1.417.778Ödenen Faiz-37.610 -185.561Alınan Faiz17 18.297 26.228YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-161.545 -515.080NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-161.545 -515.080DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 338.947 604.818DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 177.402 89.738Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 177.402 338.947Ticari Alacaklar3.514.300 2.762.202İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 3.514.300 2.762.202Diğer Alacaklar261.913 194.894İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 261.913 194.894Peşin Ödenmiş Giderler10 3.246.914 4.193.441Diğer Dönen Varlıklar9 2.919.755 2.297.113ARA TOPLAM10.120.284 9.786.597TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.120.284 9.786.597DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar2 75.000 75.000Diğer Alacaklar156.624 156.624İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 156.624 156.624Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 475.095.142 474.462.000Maddi Duran Varlıklar7 4.285.681 4.464.064Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.126.936 1.247.754Maddi Olmayan Duran Varlıklar168.688 185.937Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar168.688 185.937Peşin Ödenmiş Giderler10 7.504.190 7.503.497Diğer Duran Varlıklar9 30.004.029 30.545.945TOPLAM DURAN VARLIKLAR518.416.290 518.640.821TOPLAM VARLIKLAR528.536.574 528.427.418KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar28.847 43.607İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar28.847 43.607Banka Kredileri4 28.847 43.607Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.107.204 1.561.476İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.107.204 1.561.476Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 1.107.204 1.561.476Ticari Borçlar3.219.613 3.256.115İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,19 63.490 57.038İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.156.123 3.199.077Diğer Borçlar26.534.094 26.304.984İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 26.533.923 26.304.063İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar171 921Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 188.097 141.735Kısa Vadeli Karşılıklar396.789 306.715Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 396.789 306.715Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 292.148 234.280ARA TOPLAM31.766.792 31.848.912TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.766.792 31.848.912UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar446.742 681.845İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar446.742 681.845Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 446.742 681.845Uzun Vadeli Karşılıklar438.817 430.448Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 438.817 430.448Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9 3.042.421 2.778.754TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.927.980 3.891.047TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.694.772 35.739.959ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar492.841.802 492.687.459Ödenmiş Sermaye13 231.000.000 231.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34.771.919 34.771.919Paylara İlişkin Primler (İskontolar)80.674 80.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-192.337 -258.862Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-192.337 -258.862Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-192.337 -258.862Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 7.427.280 7.427.280Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları219.666.448 218.299.773Net Dönem Karı veya Zararı87.818 1.366.675Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR492.841.802 492.687.459TOPLAM KAYNAKLAR528.536.574 528.427.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 7.488.177 8.131.850Satışların Maliyeti14 -3.503.635 -4.661.031TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.984.542 3.470.819BRÜT KAR (ZARAR)3.984.542 3.470.819Genel Yönetim Giderleri15 -1.855.356 -2.009.710Pazarlama Giderleri-1.026.439 -1.321.801Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 333.645 228.739Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.043.604 -197.280ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)392.788 170.767FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)392.788 170.767Finansman Gelirleri17 73.712 245.592Finansman Giderleri17 -378.682 -837.019SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)87.818 -420.660SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)87.818 -420.660DÖNEM KARI (ZARARI)87.818 -420.660Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18 87.818 -420.660Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,00000400 -0,00005000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar66.525 -91.822Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)66.525 -91.822Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)66.525 -91.822TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)154.343 -512.482Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları154.343 -512.482http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937554BIST