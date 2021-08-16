***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908Transferler0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -12.703 0 0 -2.866.542 -2.879.245 -2.879.245Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -265.441 7.427.280 218.299.773 -2.866.542 488.447.663 488.447.663Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.273.350 492.594.134 492.594.134Transferler0 0 0 0 0 1.273.350 -1.273.350 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -17.921 0 0 -303.976 -321.897 -321.897Sermaye Arttırımı32.340.000 0 0 0 0 0 0 32.340.000 32.340.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 114.575 0 0 0 0 114.575 114.575Dönem Sonu Bakiyeler263.340.000 34.771.919 195.249 -276.783 7.427.280 219.573.123 -303.976 524.726.812 524.726.812Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.449.884 2.007.317Dönem Karı (Zararı)-303.976 -2.866.542Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.073.823 2.177.585Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 815.927 612.538Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler766.747 736.251Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 766.747 736.251Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler265.886 -17.515Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler265.886 -17.515Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-22.335 164.199Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -102.462 -21.726Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 80.127 185.925Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler283.915 682.112Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-36.317 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-319.963 2.696.274Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.132.585 338.758İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -10.992İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.132.585 349.750Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler78.627 218.977İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)78.627 218.977Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.995.824 1.313.969Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-737.574 591.674İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-737.574 591.674İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler475.745 232.896Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)475.745 232.896Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.449.884 2.007.317YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.071.865 -461.693Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-54.992 -45.232Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -54.992 -45.232Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.016.873 -416.461FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.935.924 -1.750.388Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.037.277 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.037.277 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.156.860 -3.916.783Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-358.670 -146.746Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-798.190 -3.770.037İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 2.312.460Ödenen Faiz-46.955 -167.791Alınan Faiz17 102.462 21.726YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.313.943 -204.764NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.313.943 -204.764DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 340.406 604.818DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.654.349 400.054Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 5.654.349 340.406Ticari Alacaklar4.128.040 2.762.202İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.128.040 2.762.202Diğer Alacaklar259.049 242.927İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 259.049 242.927Peşin Ödenmiş Giderler2.199.007 4.200.441İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.199.007 4.200.441Diğer Dönen Varlıklar2.399.263 2.299.026İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 2.399.263 2.299.026ARA TOPLAM14.639.708 9.845.002TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.639.708 9.845.002DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar156.624 156.624İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 156.624 156.624Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 475.478.873 474.462.000Maddi Duran Varlıklar7 4.053.137 4.467.024Kullanım Hakkı Varlıkları8 958.206 1.247.754Maddi Olmayan Duran Varlıklar128.437 185.937Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar128.437 185.937Peşin Ödenmiş Giderler10 7.509.107 7.503.497Ertelenmiş Vergi Varlığı22.263 0Diğer Duran Varlıklar9 30.350.959 30.545.945TOPLAM DURAN VARLIKLAR518.657.606 518.568.781TOPLAM VARLIKLAR533.297.314 528.413.783KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar21.330 43.607İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar21.330 43.607Banka Kredileri4 21.330 43.607Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları680.938 1.561.476İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları680.938 1.561.476Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 680.938 1.561.476Ticari Borçlar2.461.503 3.199.077İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.461.503 3.199.077Diğer Borçlar193 26.304.984İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 22 26.304.063İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar171 921Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)110.766 141.735İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 110.766 141.735Kısa Vadeli Karşılıklar500.491 306.715Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 500.491 306.715Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler402.643 286.685İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 402.643 286.685ARA TOPLAM4.177.864 31.844.279TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.177.864 31.844.279UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar598.459 681.845İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar598.459 681.845Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 598.459 681.845Uzun Vadeli Karşılıklar623.919 500.717Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 623.919 500.717Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 14.054Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler3.170.260 2.778.754İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9 3.170.260 2.778.754TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.392.638 3.975.370TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.570.502 35.819.649ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar524.726.812 492.594.134Ödenmiş Sermaye13 263.340.000 231.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34.771.919 34.771.919Pay Bazlı Ödemeler (-)195.249 80.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-276.783 -258.862Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-276.783 -258.862Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-276.783 -258.862Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 7.427.280 7.427.280Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları219.573.123 218.299.773Net Dönem Karı veya Zararı-303.976 1.273.350TOPLAM ÖZKAYNAKLAR524.726.812 492.594.134TOPLAM KAYNAKLAR533.297.314 528.413.783Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 14.137.026 11.508.958 6.648.849 4.098.245Satışların Maliyeti14 -6.849.825 -7.227.199 -3.762.848 -2.566.167TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.287.201 4.281.759 2.886.001 1.532.078BRÜT KAR (ZARAR)7.287.201 4.281.759 2.886.001 1.532.078Genel Yönetim Giderleri15 -4.976.528 -2.986.739 -2.663.516 -974.106Pazarlama Giderleri-1.979.402 -2.376.344 -952.963 -1.054.543Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.557.939 284.105 1.222.889 55.366Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -2.038.898 -1.276.516 -995.294 -1.079.236ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-149.688 -2.073.735 -502.883 -1.520.441FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-149.688 -2.073.735 -502.883 -1.520.441Finansman Gelirleri17 361.724 486.515 286.710 240.923Finansman Giderleri17 -552.329 -1.279.322 -165.566 -442.303SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-340.293 -2.866.542 -381.739 -1.721.821Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri36.317 0 6.113 1.914Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 1.914Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri36.317 0 6.113 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-303.976 -2.866.542 -375.626 -1.719.907DÖNEM KARI (ZARARI)-303.976 -2.866.542 -375.626 -1.719.907Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18 -303.976 -2.866.542 -375.626 -1.719.907Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,00001300 -0,00012000 -0,00001600 -0,00007000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-17.921 -12.703 -125.458 79.119Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-17.921 -12.703 -125.458 79.119Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-17.921 -12.703 -125.458 79.119Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.921 -12.703 -125.458 79.119TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-321.897 -2.879.245 -501.084 -1.640.788Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-321.897 -2.879.245 -501.084 -1.640.788http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958357BIST