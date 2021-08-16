***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908Transferler0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -12.703 0 0 -2.860.244 -2.872.947 -2.872.947Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -265.441 7.427.280 218.299.773 -2.860.244 488.453.961 488.453.961Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.366.675 492.687.459 492.687.459Transferler0 0 0 0 0 1.366.675 -1.366.675 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -17.921 0 0 -316.361 -334.282 -334.282Sermaye Arttırımı32.340.000 0 0 0 0 0 0 32.340.000 32.340.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 114.575 0 0 0 0 114.575 114.575Dönem Sonu Bakiyeler263.340.000 34.771.919 195.249 -276.783 7.427.280 219.666.448 -316.361 524.807.752 524.807.752Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.466.038 2.016.122Dönem Karı (Zararı)-316.361 -2.860.244Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-316.361 -2.860.244Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.071.879 2.177.663Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 815.557 612.538Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler766.747 736.251Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 766.747 736.251Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler229.497 -17.515Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler229.497 -17.515Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-23.837 164.277Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -99.308 -21.648Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 75.471 185.925Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler283.915 682.112İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-289.480 2.698.703Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.132.585 338.758İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)60.139 -10.992İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.192.724 349.750Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler69.244 222.262İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)69.244 222.262Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.996.864 1.313.969Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-677.435 591.674İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-677.435 591.674İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler454.432 232.040Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)454.432 232.040Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.466.038 2.016.122YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.096.865 -486.693İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-25.000 -25.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-54.992 -45.232Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -54.992 -45.232Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.016.873 -416.461FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.932.771 -1.750.466Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.037.277 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.037.277 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.156.860 -3.916.783Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-358.670 -146.746Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-798.190 -3.770.037İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 2.312.460Ödenen Faiz-46.954 -167.791Alınan Faiz17 99.308 21.648YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.301.944 -221.037NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.301.944 -221.037DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 338.947 604.818DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.640.891 383.781Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 5.640.891 338.947Ticari Alacaklar4.128.040 2.762.202İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.128.040 2.762.202Diğer Alacaklar220.399 194.894İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 220.399 194.894Peşin Ödenmiş Giderler10 2.190.967 4.193.441Diğer Dönen Varlıklar9 2.397.350 2.297.113ARA TOPLAM14.577.647 9.786.597TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.577.647 9.786.597DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar1 100.000 75.000Diğer Alacaklar156.624 156.624İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 156.624 156.624Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 475.478.873 474.462.000Maddi Duran Varlıklar7 4.050.547 4.464.064Kullanım Hakkı Varlıkları8 958.206 1.247.754Maddi Olmayan Duran Varlıklar128.437 185.937Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar128.437 185.937Peşin Ödenmiş Giderler10 7.509.107 7.503.497Diğer Duran Varlıklar9 30.350.959 30.545.945TOPLAM DURAN VARLIKLAR518.732.753 518.640.821TOPLAM VARLIKLAR533.310.400 528.427.418KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar21.330 43.607İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar21.330 43.607Banka Kredileri4 21.330 43.607Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları680.938 1.561.476İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları680.938 1.561.476Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 680.938 1.561.476Ticari Borçlar2.578.680 3.256.115İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 117.177 57.038İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.461.503 3.199.077Diğer Borçlar193 26.304.984İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 22 26.304.063İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar171 921Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)110.766 141.735İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 110.766 141.735Kısa Vadeli Karşılıklar500.491 306.715Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 500.491 306.715Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler328.925 234.280İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 328.925 234.280ARA TOPLAM4.221.323 31.848.912TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.221.323 31.848.912UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar598.459 681.845İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar598.459 681.845Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 598.459 681.845Uzun Vadeli Karşılıklar512.606 430.448Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 512.606 430.448Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler3.170.260 2.778.754İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9 3.170.260 2.778.754TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.281.325 3.891.047TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.502.648 35.739.959ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar524.807.752 492.687.459Ödenmiş Sermaye13 263.340.000 231.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34.771.919 34.771.919Pay Bazlı Ödemeler (-)195.249 80.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-276.783 -258.862Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-276.783 -258.862Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-276.783 -258.862Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 7.427.280 7.427.280Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları219.666.448 218.299.773Net Dönem Karı veya Zararı-316.361 1.366.675TOPLAM ÖZKAYNAKLAR524.807.752 492.687.459TOPLAM KAYNAKLAR533.310.400 528.427.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 14.137.026 11.503.095 6.648.849 4.104.002Satışların Maliyeti14 -7.758.485 -7.227.199 -4.254.850 -2.566.167TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.378.541 4.275.896 2.393.999 1.537.835BRÜT KAR (ZARAR)6.378.541 4.275.896 2.393.999 1.537.835Genel Yönetim Giderleri15 -4.044.033 -2.974.500 -2.188.677 -964.790Pazarlama Giderleri-1.979.402 -2.376.344 -952.963 -1.054.543Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.556.534 284.105 1.222.889 55.366Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -2.038.898 -1.276.516 -995.294 -1.079.236ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-127.258 -2.067.359 -520.046 -1.505.368FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-127.258 -2.067.359 -520.046 -1.505.368Finansman Gelirleri17 358.570 486.437 284.858 240.845Finansman Giderleri17 -547.673 -1.279.322 -168.991 -442.303SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-316.361 -2.860.244 -404.179 -1.706.826Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-316.361 -2.860.244 -404.179 -1.706.826DÖNEM KARI (ZARARI)-316.361 -2.860.244 -404.179 -1.706.826Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18 -316.361 -2.860.244 -404.179 -1.706.826Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,00001400 0,00012000 -0,00001700 -0,00007000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-17.921 -12.703 -84.446 79.119Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.921 -12.703 -84.446 79.119Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.921 -12.703 -84.446 79.119TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-334.282 -2.872.947 -488.625 -1.627.707Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-334.282 -2.872.947 -488.625 -1.627.707http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958360BIST