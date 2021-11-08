***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908Transferler0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 10.735 0 0 -2.534.699 -2.523.964 -2.523.964Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -242.003 7.427.280 218.299.773 -2.534.699 488.802.944 488.802.944Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.273.350 492.594.134 492.594.134Transferler0 0 0 0 0 1.273.350 -1.273.350 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -12.143 0 0 1.992.250 1.980.107 1.980.107Sermaye Arttırımı32.340.000 0 0 0 0 0 0 32.340.000 32.340.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 114.575 0 0 0 0 114.575 114.575Dönem Sonu Bakiyeler263.340.000 34.771.919 195.249 -271.005 7.427.280 219.573.123 1.992.250 527.028.816 527.028.816Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.899.138 3.278.719Dönem Karı (Zararı)1.992.250 -2.534.699Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.085.149 3.599.369Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 1.225.231 1.015.843Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler550.573 512.926Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 550.573 512.926Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler239.511 232.712Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler239.511 232.712Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-334.533 823.186Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -445.037 -41.642Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 110.504 864.828Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler449.649 1.014.702Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-45.282 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-176.035 2.214.049Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.201.535 -316.324İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.201.535 -316.324Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler203.328 232.042İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)203.328 232.042Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.023.875 2.446.266Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.782.738 -694.303İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.782.738 -694.303İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler581.035 546.368Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)581.035 546.368Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.901.364 3.278.719Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.226 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.814.875 -1.041.440Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-77.492 -78.626Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -77.492 -78.626Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.737.383 -962.814FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.913.601 -127.719Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.037.277 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.037.277 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.507.968 -6.070.165Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-306.895 -238.040Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.201.073 -5.832.125İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 6.738.430Ödenen Faiz-60.745 -837.626Alınan Faiz17 445.037 41.642YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.997.864 2.109.560NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.997.864 2.109.560DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 340.406 604.818DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 7.338.270 2.714.378Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 7.338.270 340.406Ticari Alacaklar4.413.164 2.762.202İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.413.164 2.762.202Diğer Alacaklar158.463 242.927İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 158.463 242.927Peşin Ödenmiş Giderler1.118.662 4.200.441İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.118.662 4.200.441Diğer Dönen Varlıklar2.384.220 2.299.026İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 2.384.220 2.299.026ARA TOPLAM15.412.779 9.845.002TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.412.779 9.845.002DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar156.624 156.624İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 156.624 156.624Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 476.199.383 474.462.000Maddi Duran Varlıklar7 3.839.572 4.467.024Kullanım Hakkı Varlıkları8 813.433 1.247.754Maddi Olmayan Duran Varlıklar99.971 185.937Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar99.971 185.937Peşin Ödenmiş Giderler10 7.561.401 7.503.497Ertelenmiş Vergi Varlığı31.228 0Diğer Duran Varlıklar9 30.341.887 30.545.945TOPLAM DURAN VARLIKLAR519.043.499 518.568.781TOPLAM VARLIKLAR534.456.278 528.413.783KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar73.105 43.607İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar73.105 43.607Banka Kredileri4 73.105 43.607Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları485.481 1.561.476İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları485.481 1.561.476Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 485.481 1.561.476Ticari Borçlar1.416.339 3.199.077İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.416.339 3.199.077Diğer Borçlar193 26.304.984İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 22 26.304.063İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar171 921Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)92.097 141.735İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 92.097 141.735Kısa Vadeli Karşılıklar462.846 306.715Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 462.846 306.715Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler481.408 286.685İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 481.408 286.685ARA TOPLAM3.011.469 31.844.279TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.011.469 31.844.279UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar556.766 681.845İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar556.766 681.845Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 556.766 681.845Uzun Vadeli Karşılıklar643.773 500.717Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 643.773 500.717Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 14.054Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler3.215.454 2.778.754İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9 3.215.454 2.778.754TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.415.993 3.975.370TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.427.462 35.819.649ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar527.028.816 492.594.134Ödenmiş Sermaye13 263.340.000 231.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34.771.919 34.771.919Pay Bazlı Ödemeler (-)195.249 80.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-271.005 -258.862Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-271.005 -258.862Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-271.005 -258.862Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 7.427.280 7.427.280Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları219.573.123 218.299.773Net Dönem Karı veya Zararı1.992.250 1.273.350TOPLAM ÖZKAYNAKLAR527.028.816 492.594.134TOPLAM KAYNAKLAR534.456.278 528.413.783Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 23.858.922 18.732.308 9.721.896 7.223.350Satışların Maliyeti14 -11.157.072 -10.761.318 -4.307.247 -3.534.119TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.701.850 7.970.990 5.414.649 3.689.231BRÜT KAR (ZARAR)12.701.850 7.970.990 5.414.649 3.689.231Genel Yönetim Giderleri15 -7.572.881 -4.803.182 -2.596.353 -1.816.443Pazarlama Giderleri-3.105.363 -3.461.492 -1.125.961 -1.085.148Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.186.974 589.520 629.035 305.415Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.348.692 -1.655.626 -309.794 -379.110ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.861.888 -1.359.790 2.011.576 713.945FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16 763.312 1.253.273 401.588 766.758Finansman Giderleri17 -678.232 -2.428.182 -125.903 -1.148.860SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.946.968 -2.534.699 2.287.261 331.843Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri45.282 0 8.965 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri45.282 0 8.965 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.992.250 -2.534.699 2.296.226 331.843DÖNEM KARI (ZARARI)1.992.250 -2.534.699 2.296.226 331.843Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18 1.992.250 -2.534.699 2.296.226 331.843Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,00008000 -0,00011000 0,00009000 0,00001000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-12.143 10.735 5.778 23.438Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-12.143 10.735 5.778 23.438Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-12.143 10.735 5.778 23.438Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.143 10.735 5.778 23.438TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.980.107 -2.523.964 2.302.004 355.281Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.980.107 -2.523.964 2.302.004 355.281http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975877BIST