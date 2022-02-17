***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
17.02.2022 18:47
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908
Transferler
0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -6.124 0 0 1.273.350 1.267.226 1.267.226
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.273.350 492.594.134 492.594.134
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.273.350 492.594.134 492.594.134
Transferler
0 0 0 0 0 1.273.350 -1.273.350 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -116.563 0 0 80.578.605 80.462.042 80.462.042
Sermaye Arttırımı
32.340.000 0 0 0 0 0 0 32.340.000 32.340.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 114.575 0 0 0 0 114.575 114.575
Dönem Sonu Bakiyeler
263.340.000 34.771.919 195.249 -375.425 7.427.280 219.573.123 80.578.605 605.510.751 605.510.751
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.513.654 3.650.034
Dönem Karı (Zararı)
80.578.605 1.273.350
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-77.758.440 522.762
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.650.525 1.691.587
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-78.912.754 -3.034.472
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 516.639 667.126
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6,16 -79.429.393 -3.701.598
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
295.188 102.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
295.188 102.936
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-727.065 360.115
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -833.510 -65.293
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 106.445 425.408
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-40.001 1.388.542
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -24.333 14.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.695.715 1.853.922
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.617.815 -652.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.617.815 -652.003
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.007.165 201.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.007.165 201.612
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.821.144 3.049.159
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.447.181 -631.607
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.447.181 -631.607
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.932.402 -113.239
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.932.402 -113.239
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.515.880 3.650.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.226 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.524.015 -1.446.738
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-93.408 -200.962
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -93.408 -200.962
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -2.430.607 -1.245.776
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.549.731 -2.467.708
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.037.277 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.037.277 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-332.360 -336.393
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-332.360 -336.393
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 6.702.370
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -948.596 -8.509.839
Ödenen Faiz
-40.100 -389.139
Alınan Faiz
17 833.510 65.293
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.539.370 -264.412
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.539.370 -264.412
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 340.406 604.818
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.879.776 340.406
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.879.776 340.406
Ticari Alacaklar
4.863.378 2.762.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.863.378 2.762.202
Diğer Alacaklar
250.593 242.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 250.593 242.927
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.255.466 4.200.441
Diğer Dönen Varlıklar
9 3.745.561 2.299.026
ARA TOPLAM
21.994.774 9.845.002
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.994.774 9.845.002
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
148.557 156.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 148.557 156.624
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 556.322.000 474.462.000
Maddi Duran Varlıklar
7 3.604.004 4.467.024
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 668.658 1.247.754
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
70.937 185.937
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
70.937 185.937
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.627.328 7.503.497
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 27.929 0
Diğer Duran Varlıklar
9 28.074.996 30.545.945
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
592.544.409 518.568.781
TOPLAM VARLIKLAR
614.539.183 528.413.783
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.640 43.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.640 43.607
Banka Kredileri
4 47.640 43.607
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
690.024 1.561.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
690.024 1.561.476
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 690.024 1.561.476
Ticari Borçlar
1.751.897 3.199.077
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.751.897 3.199.077
Diğer Borçlar
339 26.304.984
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 0 26.304.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
339 921
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 53.581 141.735
Kısa Vadeli Karşılıklar
470.396 306.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 470.396 306.715
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 771.178 286.685
ARA TOPLAM
3.785.055 31.844.279
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.785.055 31.844.279
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
115.073 681.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
115.073 681.845
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 115.073 681.845
Uzun Vadeli Karşılıklar
812.905 500.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 812.905 500.717
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 0 14.054
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 4.315.399 2.778.754
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.243.377 3.975.370
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.028.432 35.819.649
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
605.510.751 492.594.134
Ödenmiş Sermaye
13 263.340.000 231.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.771.919 34.771.919
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
195.249 80.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-375.425 -258.862
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-375.425 -258.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-375.425 -258.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.427.280 7.427.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
219.573.123 218.299.773
Net Dönem Karı veya Zararı
80.578.605 1.273.350
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
605.510.751 492.594.134
TOPLAM KAYNAKLAR
614.539.183 528.413.783
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 34.677.333 25.795.085
Satışların Maliyeti
14 -17.130.101 -14.484.474
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.547.232 11.310.611
BRÜT KAR (ZARAR)
17.547.232 11.310.611
Genel Yönetim Giderleri
15.1 -11.018.134 -6.080.265
Pazarlama Giderleri
15.2 -4.770.470 -4.444.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 81.832.498 4.771.628
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.627.123 -2.119.828
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.964.003 3.437.818
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.964.003 3.437.818
Finansman Gelirleri
17 1.164.442 855.657
Finansman Giderleri
17 -574.173 -3.006.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
80.554.272 1.287.404
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24.333 -14.054
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-17.650 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 41.983 -14.054
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
80.578.605 1.273.350
DÖNEM KARI (ZARARI)
80.578.605 1.273.350
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18 80.578.605 1.273.350
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,00241000 0,00006000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-116.563 -6.124
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-116.563 -6.124
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-116.563 -6.124
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.462.042 1.267.226
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
80.462.042 1.267.226
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002519
BIST