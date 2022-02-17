***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908Transferler0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -6.124 0 0 1.273.350 1.267.226 1.267.226Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.273.350 492.594.134 492.594.134Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.273.350 492.594.134 492.594.134Transferler0 0 0 0 0 1.273.350 -1.273.350 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -116.563 0 0 80.578.605 80.462.042 80.462.042Sermaye Arttırımı32.340.000 0 0 0 0 0 0 32.340.000 32.340.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 114.575 0 0 0 0 114.575 114.575Dönem Sonu Bakiyeler263.340.000 34.771.919 195.249 -375.425 7.427.280 219.573.123 80.578.605 605.510.751 605.510.751Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.513.654 3.650.034Dönem Karı (Zararı)80.578.605 1.273.350Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-77.758.440 522.762Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 1.650.525 1.691.587Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-78.912.754 -3.034.472Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 516.639 667.126Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6,16 -79.429.393 -3.701.598Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler295.188 102.936Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler295.188 102.936Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-727.065 360.115Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -833.510 -65.293Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 106.445 425.408Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-40.001 1.388.542Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -24.333 14.054İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.695.715 1.853.922Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.617.815 -652.003İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.617.815 -652.003Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.007.165 201.612İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.007.165 201.612Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.821.144 3.049.159Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.447.181 -631.607İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.447.181 -631.607İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.932.402 -113.239Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.932.402 -113.239Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.515.880 3.650.034Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.226 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.524.015 -1.446.738Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-93.408 -200.962Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -93.408 -200.962Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -2.430.607 -1.245.776FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.549.731 -2.467.708Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.037.277 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.037.277 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-332.360 -336.393Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-332.360 -336.393İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 6.702.370Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -948.596 -8.509.839Ödenen Faiz-40.100 -389.139Alınan Faiz17 833.510 65.293YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.539.370 -264.412NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.539.370 -264.412DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 340.406 604.818DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 8.879.776 340.406Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 8.879.776 340.406Ticari Alacaklar4.863.378 2.762.202İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.863.378 2.762.202Diğer Alacaklar250.593 242.927İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 250.593 242.927Peşin Ödenmiş Giderler10 4.255.466 4.200.441Diğer Dönen Varlıklar9 3.745.561 2.299.026ARA TOPLAM21.994.774 9.845.002TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.994.774 9.845.002DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar148.557 156.624İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 148.557 156.624Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 556.322.000 474.462.000Maddi Duran Varlıklar7 3.604.004 4.467.024Kullanım Hakkı Varlıkları8 668.658 1.247.754Maddi Olmayan Duran Varlıklar70.937 185.937Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar70.937 185.937Peşin Ödenmiş Giderler10 3.627.328 7.503.497Ertelenmiş Vergi Varlığı20 27.929 0Diğer Duran Varlıklar9 28.074.996 30.545.945TOPLAM DURAN VARLIKLAR592.544.409 518.568.781TOPLAM VARLIKLAR614.539.183 528.413.783KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47.640 43.607İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47.640 43.607Banka Kredileri4 47.640 43.607Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları690.024 1.561.476İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları690.024 1.561.476Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 690.024 1.561.476Ticari Borçlar1.751.897 3.199.077İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.751.897 3.199.077Diğer Borçlar339 26.304.984İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 0 26.304.063İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar339 921Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 53.581 141.735Kısa Vadeli Karşılıklar470.396 306.715Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 470.396 306.715Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 771.178 286.685ARA TOPLAM3.785.055 31.844.279TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.785.055 31.844.279UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar115.073 681.845İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar115.073 681.845Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 115.073 681.845Uzun Vadeli Karşılıklar812.905 500.717Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 812.905 500.717Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 0 14.054Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9 4.315.399 2.778.754TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.243.377 3.975.370TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.028.432 35.819.649ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar605.510.751 492.594.134Ödenmiş Sermaye13 263.340.000 231.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34.771.919 34.771.919Paylara İlişkin Primler (İskontolar)195.249 80.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-375.425 -258.862Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-375.425 -258.862Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-375.425 -258.862Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 7.427.280 7.427.280Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları219.573.123 218.299.773Net Dönem Karı veya Zararı80.578.605 1.273.350TOPLAM ÖZKAYNAKLAR605.510.751 492.594.134TOPLAM KAYNAKLAR614.539.183 528.413.783Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 34.677.333 25.795.085Satışların Maliyeti14 -17.130.101 -14.484.474TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.547.232 11.310.611BRÜT KAR (ZARAR)17.547.232 11.310.611Genel Yönetim Giderleri15.1 -11.018.134 -6.080.265Pazarlama Giderleri15.2 -4.770.470 -4.444.328Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 81.832.498 4.771.628Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -3.627.123 -2.119.828ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)79.964.003 3.437.818FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)79.964.003 3.437.818Finansman Gelirleri17 1.164.442 855.657Finansman Giderleri17 -574.173 -3.006.071SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)80.554.272 1.287.404Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24.333 -14.054Dönem Vergi (Gideri) Geliri-17.650 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 41.983 -14.054SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)80.578.605 1.273.350DÖNEM KARI (ZARARI)80.578.605 1.273.350Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18 80.578.605 1.273.350Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,00241000 0,00006000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-116.563 -6.124Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-116.563 -6.124Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-116.563 -6.124TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)80.462.042 1.267.226Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları80.462.042 1.267.226http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002519BIST