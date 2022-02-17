***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
17.02.2022 18:48
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908
Transferler
0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -6.124 0 0 1.366.675 1.360.551 1.360.551
Dönem Sonu Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.366.675 492.687.459 492.687.459
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.366.675 492.687.459 492.687.459
Transferler
0 0 0 0 0 1.366.675 -1.366.675 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -116.563 0 0 80.560.413 80.443.850 80.443.850
Sermaye Arttırımı
32.340.000 0 0 0 0 0 0 32.340.000 32.340.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 114.575 0 0 0 0 114.575 114.575
Dönem Sonu Bakiyeler
263.340.000 34.771.919 195.249 -375.425 7.427.280 219.666.448 80.560.413 605.585.884 605.585.884
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.462.481 3.721.004
Dönem Karı (Zararı)
80.560.413 1.366.675
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-77.788.963 438.828
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.648.360 1.690.847
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
516.639 667.126
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 516.639 667.126
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
235.123 32.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
235.123 32.667
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-719.691 361.244
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -816.825 -64.164
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 97.134 425.408
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-40.001 1.388.542
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-79.429.393 -3.701.598
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6,16 -79.429.393 -3.701.598
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.693.257 1.915.501
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.534.743 -709.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.534.743 -709.041
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.052.256 251.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.052.256 251.558
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.831.644 3.056.159
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.441.715 -517.531
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.104 57.038
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.447.819 -574.569
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.785.815 -165.644
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.785.815 -165.644
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.464.707 3.721.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.226 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.533.265 -1.518.038
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-25.000 -75.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-77.658 -197.262
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -77.658 -197.262
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -2.430.607 -1.245.776
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.533.046 -2.468.837
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.037.277 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.037.277 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-332.360 -336.393
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-332.360 -336.393
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 6.702.370
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -948.596 -8.509.839
Ödenen Faiz
-40.100 -389.139
Alınan Faiz
17 816.825 64.164
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.462.262 -265.871
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.462.262 -265.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 338.947 604.818
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.801.209 338.947
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 8.801.209 338.947
Ticari Alacaklar
4.780.306 2.762.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.780.306 2.762.202
Diğer Alacaklar
184.358 194.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 184.358 194.894
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.237.966 4.193.441
Diğer Dönen Varlıklar
9 3.734.409 2.297.113
ARA TOPLAM
21.738.248 9.786.597
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.738.248 9.786.597
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
2 100.000 75.000
Diğer Alacaklar
148.557 156.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 148.557 156.624
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 556.322.000 474.462.000
Maddi Duran Varlıklar
7 3.587.458 4.464.064
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 668.658 1.247.754
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
70.937 185.937
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
70.937 185.937
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.627.328 7.503.497
Diğer Duran Varlıklar
9 28.074.996 30.545.945
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
592.599.934 518.640.821
TOPLAM VARLIKLAR
614.338.182 528.427.418
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
737.664 1.605.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
737.664 1.605.083
Banka Kredileri
4 47.640 43.607
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 690.024 1.561.476
Ticari Borçlar
1.814.400 3.256.115
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,19 63.142 57.038
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.751.258 3.199.077
Diğer Borçlar
339 26.304.984
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 0 26.304.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
339 921
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 48.581 141.735
Kısa Vadeli Karşılıklar
470.396 306.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 470.396 306.715
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 577.186 234.280
ARA TOPLAM
3.648.566 31.848.912
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.648.566 31.848.912
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
115.073 681.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
115.073 681.845
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 115.073 681.845
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.988.659 3.209.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 673.260 430.448
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 4.315.399 2.778.754
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.103.732 3.891.047
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.752.298 35.739.959
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
605.585.884 492.687.459
Ödenmiş Sermaye
13 263.340.000 231.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.771.919 34.771.919
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
195.249 80.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-375.425 -258.862
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-375.425 -258.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-375.425 -258.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.427.280 7.427.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
219.666.448 218.299.773
Net Dönem Karı veya Zararı
80.560.413 1.366.675
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
605.585.884 492.687.459
TOPLAM KAYNAKLAR
614.338.182 528.427.418
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 34.454.560 25.790.617
Satışların Maliyeti
14 -19.273.030 -14.484.474
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.181.530 11.306.143
BRÜT KAR (ZARAR)
15.181.530 11.306.143
Genel Yönetim Giderleri
15.1 -8.637.512 -5.995.397
Pazarlama Giderleri
15.2 -4.770.470 -4.444.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 81.831.093 4.771.628
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.627.123 -2.119.828
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.977.518 3.518.218
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.977.518 3.518.218
Finansman Gelirleri
17 1.147.757 854.528
Finansman Giderleri
17 -564.862 -3.006.071
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
80.560.413 1.366.675
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
80.560.413 1.366.675
DÖNEM KARI (ZARARI)
80.560.413 1.366.675
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18 80.560.413 1.366.675
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,00241000 0,00006000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-116.563 -6.124
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-116.563 -6.124
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-116.563 -6.124
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.443.850 1.360.551
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
80.443.850 1.360.551
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002520
BIST