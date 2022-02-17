***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908Transferler0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -6.124 0 0 1.366.675 1.360.551 1.360.551Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.366.675 492.687.459 492.687.459Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.366.675 492.687.459 492.687.459Transferler0 0 0 0 0 1.366.675 -1.366.675 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -116.563 0 0 80.560.413 80.443.850 80.443.850Sermaye Arttırımı32.340.000 0 0 0 0 0 0 32.340.000 32.340.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 114.575 0 0 0 0 114.575 114.575Dönem Sonu Bakiyeler263.340.000 34.771.919 195.249 -375.425 7.427.280 219.666.448 80.560.413 605.585.884 605.585.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.462.481 3.721.004Dönem Karı (Zararı)80.560.413 1.366.675Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-77.788.963 438.828Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 1.648.360 1.690.847Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler516.639 667.126Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 516.639 667.126Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler235.123 32.667Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler235.123 32.667Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-719.691 361.244Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -816.825 -64.164Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 97.134 425.408Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-40.001 1.388.542Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-79.429.393 -3.701.598Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6,16 -79.429.393 -3.701.598İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.693.257 1.915.501Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.534.743 -709.041İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.534.743 -709.041Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.052.256 251.558İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.052.256 251.558Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.831.644 3.056.159Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.441.715 -517.531İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.104 57.038İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.447.819 -574.569İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.785.815 -165.644Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.785.815 -165.644Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.464.707 3.721.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.226 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.533.265 -1.518.038İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-25.000 -75.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-77.658 -197.262Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -77.658 -197.262Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -2.430.607 -1.245.776FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.533.046 -2.468.837Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.037.277 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.037.277 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-332.360 -336.393Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-332.360 -336.393İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 6.702.370Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -948.596 -8.509.839Ödenen Faiz-40.100 -389.139Alınan Faiz17 816.825 64.164YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.462.262 -265.871NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.462.262 -265.871DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 338.947 604.818DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 8.801.209 338.947Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 8.801.209 338.947Ticari Alacaklar4.780.306 2.762.202İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.780.306 2.762.202Diğer Alacaklar184.358 194.894İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 184.358 194.894Peşin Ödenmiş Giderler10 4.237.966 4.193.441Diğer Dönen Varlıklar9 3.734.409 2.297.113ARA TOPLAM21.738.248 9.786.597TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.738.248 9.786.597DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar2 100.000 75.000Diğer Alacaklar148.557 156.624İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 148.557 156.624Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 556.322.000 474.462.000Maddi Duran Varlıklar7 3.587.458 4.464.064Kullanım Hakkı Varlıkları8 668.658 1.247.754Maddi Olmayan Duran Varlıklar70.937 185.937Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar70.937 185.937Peşin Ödenmiş Giderler10 3.627.328 7.503.497Diğer Duran Varlıklar9 28.074.996 30.545.945TOPLAM DURAN VARLIKLAR592.599.934 518.640.821TOPLAM VARLIKLAR614.338.182 528.427.418KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları737.664 1.605.083İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları737.664 1.605.083Banka Kredileri4 47.640 43.607Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 690.024 1.561.476Ticari Borçlar1.814.400 3.256.115İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,19 63.142 57.038İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.751.258 3.199.077Diğer Borçlar339 26.304.984İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 0 26.304.063İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar339 921Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 48.581 141.735Kısa Vadeli Karşılıklar470.396 306.715Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 470.396 306.715Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 577.186 234.280ARA TOPLAM3.648.566 31.848.912TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.648.566 31.848.912UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar115.073 681.845İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar115.073 681.845Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 115.073 681.845Uzun Vadeli Karşılıklar4.988.659 3.209.202Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 673.260 430.448Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar9 4.315.399 2.778.754TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.103.732 3.891.047TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.752.298 35.739.959ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar605.585.884 492.687.459Ödenmiş Sermaye13 263.340.000 231.000.000Sermaye Düzeltme Farkları34.771.919 34.771.919Paylara İlişkin Primler (İskontolar)195.249 80.674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-375.425 -258.862Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-375.425 -258.862Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-375.425 -258.862Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 7.427.280 7.427.280Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları219.666.448 218.299.773Net Dönem Karı veya Zararı80.560.413 1.366.675TOPLAM ÖZKAYNAKLAR605.585.884 492.687.459TOPLAM KAYNAKLAR614.338.182 528.427.418Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 34.454.560 25.790.617Satışların Maliyeti14 -19.273.030 -14.484.474TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.181.530 11.306.143BRÜT KAR (ZARAR)15.181.530 11.306.143Genel Yönetim Giderleri15.1 -8.637.512 -5.995.397Pazarlama Giderleri15.2 -4.770.470 -4.444.328Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 81.831.093 4.771.628Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -3.627.123 -2.119.828ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)79.977.518 3.518.218FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)79.977.518 3.518.218Finansman Gelirleri17 1.147.757 854.528Finansman Giderleri17 -564.862 -3.006.071SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)80.560.413 1.366.675Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)80.560.413 1.366.675DÖNEM KARI (ZARARI)80.560.413 1.366.675Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18 80.560.413 1.366.675Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,00241000 0,00006000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-116.563 -6.124Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-116.563 -6.124Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-116.563 -6.124TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)80.443.850 1.360.551Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları80.443.850 1.360.551http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002520BIST