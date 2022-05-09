***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.273.350 492.594.134 492.594.134Transferler0 0 0 0 0 1.273.350 -1.273.350 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 107.537 0 0 71.650 179.187 179.187Dönem Sonu Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -151.325 7.427.280 219.573.123 71.650 492.773.321 492.773.321Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler263.340.000 34.771.919 195.249 -375.425 7.427.280 605.510.751 605.510.751Transferler0 0 0 0 0 80.578.605 -80.578.605 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 60.688 0 0 240.333 301.021 301.021Dönem Sonu Bakiyeler263.340.000 34.771.919 195.249 -314.737 7.427.280 300.151.728 240.333 605.811.772 605.811.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.941.692 689.369Dönem Karı (Zararı)240.333 71.650Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler611.024 741.112Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 552.178 356.438Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler349.293 495.016Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 349.293 495.016Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler111.368 151.348Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler111.368 151.348Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-371.197 83.126Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -456.181 -19.599Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 84.984 102.725Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -314.611Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -30.618 -30.205İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.090.335 -123.393Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler57.697 -1.247.114İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)57.697 -1.247.114Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler235.984 -153.628İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)235.984 -153.628Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalıaddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-430.794 -39.803Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -345.678 -28.302Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-85.116 -11.501Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -751.838 -633.142FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI203.810 -177.675Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-34.452 -351.153Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-34.452 -351.153İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış0 229.860Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -176.629 -38.371Ödenen Faiz-41.290 -37.610Alınan Faiz17 456.181 19.599YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.962.870 -161.251NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.962.870 -161.251DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 8.879.776 340.406DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 10.842.646 179.155Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 10.842.646 8.879.776Ticari Alacaklar4.456.388 4.863.378İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.456.388 4.863.378Diğer Alacaklar390.163 250.593İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 390.163 250.593Peşin Ödenmiş Giderler10 4.116.104 4.255.466Diğer Dönen Varlıklar9 2.321.844 3.745.561ARA TOPLAM22.127. 121.804 70.937Peşin Ödenmiş Giderler10 2.756.098 3.627.328Ertelenmiş Vergi Varlığı20 58.547 27.929Diğer Duran Varlıklar9 29.115.930 28.074.996TOPLAM DURAN VARLIKLAR593.382.414 592.544.409TOPLAM VARLIKLAR615.509.559 614.539.183KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13.188 47.640İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13.188 47.640Banka Kredileri4 13.188 47.640Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları592.228 690.024İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları592.228 690.024Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 592.228 690.024Ticari Borçlar2.101.771 1.751.897İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.101.771 1.751.897Diğer Borçlar171 339İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar171 339Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 344.774 53.581Kısa Vadeli Karşılıklar556.737 470.396Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 556.737 470.396Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 535.183 771.178ARA TOPLAM4.144.052 3.785.055TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.144.052 3.785.055UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar36.240 115.073İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar36.240 115.073Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 36.240 115.073Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 820.938 812.905Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9 4.696.557 4.315.399TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.553.735 5.243.377TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.697.787 9.028.432ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar605.811.772 605.510.751Ödenmiş Sermaye13 263.340.000 263.340.000Sermaye Düzeltme Farkları34.771.919 34.771.919Paylara İlişkin Primler (İskontolar)195.249 195.249Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-314.737 -375.425Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-314.737 -375.425Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-314.737 -375.425Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 12.937.703 7.488.177Satışların Maliyeti14 -7.517.283 -3.086.977TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.420.420 4.401.200BRÜT KAR (ZARAR)5.420.420 4.401.200Genel Yönetim Giderleri15.1 -3.774.011 -2.313.012Pazarlama Giderleri15.2 -1.103.433 -1.026.439Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 270.160 335.050Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -979.584 -1.043.604ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-166.448 353.195FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-166.448 353.195Finansman Gelirleri17 461.656 75.014Finansman Giderleri17 -85.493 -386.763SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)209.715 41.446Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri30.618 30.204Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 30.618 30.204SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)240.333 71.650DÖNEM KARI (ZARARI)240.333 71.650Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18 240.333 71.650Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kar 18 0,00000900 0,00000300Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar60.688 107.537Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)60.688 107.537Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)60.688 107.537TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)301.021 179.187Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları301.021 179.187http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027903BIST