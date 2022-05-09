***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 18:15
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.273.350 492.594.134 492.594.134
Transferler
0 0 0 0 0 1.273.350 -1.273.350 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 107.537 0 0 71.650 179.187 179.187
Dönem Sonu Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -151.325 7.427.280 219.573.123 71.650 492.773.321 492.773.321
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
263.340.000 34.771.919 195.249 -375.425 7.427.280 605.510.751 605.510.751
Transferler
0 0 0 0 0 80.578.605 -80.578.605 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 60.688 0 0 240.333 301.021 301.021
Dönem Sonu Bakiyeler
263.340.000 34.771.919 195.249 -314.737 7.427.280 300.151.728 240.333 605.811.772 605.811.772
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.941.692 689.369
Dönem Karı (Zararı)
240.333 71.650
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
611.024 741.112
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 552.178 356.438
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
349.293 495.016
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 349.293 495.016
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
111.368 151.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
111.368 151.348
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-371.197 83.126
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -456.181 -19.599
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 84.984 102.725
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -314.611
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -30.618 -30.205
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.090.335 -123.393
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
57.697 -1.247.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
57.697 -1.247.114
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
235.984 -153.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
235.984 -153.628
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalıaddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-430.794 -39.803
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -345.678 -28.302
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-85.116 -11.501
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -751.838 -633.142
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
203.810 -177.675
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.452 -351.153
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.452 -351.153
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 229.860
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -176.629 -38.371
Ödenen Faiz
-41.290 -37.610
Alınan Faiz
17 456.181 19.599
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.962.870 -161.251
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.962.870 -161.251
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.879.776 340.406
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.842.646 179.155
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.842.646 8.879.776
Ticari Alacaklar
4.456.388 4.863.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.456.388 4.863.378
Diğer Alacaklar
390.163 250.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 390.163 250.593
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.116.104 4.255.466
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.321.844 3.745.561
ARA TOPLAM
22.127. 121.804 70.937
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.756.098 3.627.328
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 58.547 27.929
Diğer Duran Varlıklar
9 29.115.930 28.074.996
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
593.382.414 592.544.409
TOPLAM VARLIKLAR
615.509.559 614.539.183
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.188 47.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.188 47.640
Banka Kredileri
4 13.188 47.640
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
592.228 690.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
592.228 690.024
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 592.228 690.024
Ticari Borçlar
2.101.771 1.751.897
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.101.771 1.751.897
Diğer Borçlar
171 339
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
171 339
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 344.774 53.581
Kısa Vadeli Karşılıklar
556.737 470.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 556.737 470.396
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 535.183 771.178
ARA TOPLAM
4.144.052 3.785.055
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.144.052 3.785.055
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.240 115.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.240 115.073
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 36.240 115.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 820.938 812.905
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 4.696.557 4.315.399
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.553.735 5.243.377
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.697.787 9.028.432
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
605.811.772 605.510.751
Ödenmiş Sermaye
13 263.340.000 263.340.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.771.919 34.771.919
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
195.249 195.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-314.737 -375.425
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-314.737 -375.425
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-314.737 -375.425
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 12.937.703 7.488.177
Satışların Maliyeti
14 -7.517.283 -3.086.977
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.420.420 4.401.200
BRÜT KAR (ZARAR)
5.420.420 4.401.200
Genel Yönetim Giderleri
15.1 -3.774.011 -2.313.012
Pazarlama Giderleri
15.2 -1.103.433 -1.026.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 270.160 335.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -979.584 -1.043.604
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-166.448 353.195
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-166.448 353.195
Finansman Gelirleri
17 461.656 75.014
Finansman Giderleri
17 -85.493 -386.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
209.715 41.446
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30.618 30.204
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 30.618 30.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
240.333 71.650
DÖNEM KARI (ZARARI)
240.333 71.650
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18 240.333 71.650
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kar 18 0,00000900 0,00000300
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
60.688 107.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
60.688 107.537
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.688 107.537
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
301.021 179.187
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
301.021 179.187
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027903
BIST