***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:11
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.273.350 492.594.134 492.594.134
Transferler
0 0 0 0 0 1.273.350 -1.273.350 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -17.921 0 0 -303.976 -321.897 -321.897
Sermaye Arttırımı
32.340.000 0 0 0 0 0 0 32.340.000 32.340.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 114.575 0 0 0 0 114.575 114.575
Dönem Sonu Bakiyeler
263.340.000 34.771.919 195.249 -276.783 7.427.280 219.573.123 -303.976 524.726.812 524.726.812
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
263.340.000 34.771.919 195.249 -375.425 7.427.280 219.573.123 80.578.605 605.510.751 605.510.751
Transferler
0 0 0 0 0 80.578.605 -80.578.605 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -215.320 0 0 2.300.867 2.085.547 2.085.547
Dönem Sonu Bakiyeler
263.340.000 34.771.919 195.249 -590.745 7.427.280 300.151.728 2.300.867 607.596.298 607.596.298
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.486.673 1.449.884
Dönem Karı (Zararı)
2.300.867 -303.976
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.314.098 2.073.823
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.161.065 815.927
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
409.602 766.747
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 409.602 766.747
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
505.433 265.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
505.433 265.886
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-794.400 -22.335
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.000.603 -102.462
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 206.203 80.127
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 283.915
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32.398 -36.317
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.911.291 -319.963
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.673.977 -2.132.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.673.977 -2.132.585
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
491.181 78.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
491.181 78.627
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.018.169 1.995.824
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.727.313 -737.574
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.727.313 -737.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.348.605 475.745
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.348.605 475.745
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.526.256 1.449.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-39.583 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.289.903 -1.071.865
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-108.342 -54.992
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -69.993 -54.992
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.349 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -7.181.561 -1.016.873
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
690.502 4.935.924
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.037.277
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.037.277
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-191.286 -1.156.860
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.811 -358.670
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-169.475 -798.190
Ödenen Faiz
-118.815 -46.955
Alınan Faiz
17 1.000.603 102.462
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.887.272 5.313.943
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.887.272 5.313.943
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.879.776 340.406
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.767.048 5.654.349
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.767.048 8.879.776
Ticari Alacaklar
7.127.753 4.863.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.127.753 4.863.378
Diğer Alacaklar
298.748 250.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 298.748 250.593
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.041.430 4.255.466
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.667.594 3.745.561
ARA TOPLAM
25.902.573 21.994.774
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.902.573 21.994.774
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
154.668 148.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 154.668 148.557
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 563.503.561 556.322.000
Maddi Duran Varlıklar
7 2.898.584 3.604.004
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 352.462 668.658
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.830 70.937
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.830 70.937
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.823.195 3.627.328
Ertelenmiş Vergi Varlığı
81.985 27.929
Diğer Duran Varlıklar
9 28.607.516 28.074.996
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
597.461.801 592.544.409
TOPLAM VARLIKLAR
623.364.374 614.539.183
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.829 47.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.829 47.640
Banka Kredileri
4 25.829 47.640
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
599.382 690.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
599.382 690.024
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 599.382 690.024
Ticari Borçlar
6.479.210 1.751.897
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.479.210 1.751.897
Diğer Borçlar
171 339
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
171 339
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 560.069 53.581
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
86.454 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.587.262 1.241.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 822.030 470.396
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 765.232 771.178
ARA TOPLAM
9.338.377 3.785.055
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.338.377 3.785.055
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.240 115.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.240 115.073
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 36.240 115.073
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.229.829 812.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.229.829 812.905
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 5.163.630 4.315.399
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.429.699 5.243.377
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.768.076 9.028.432
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
607.596.298 605.510.751
Ödenmiş Sermaye
13 263.340.000 263.340.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.771.919 34.771.919
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
195.249 195.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-590.745 -375.425
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-590.745 -375.425
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-590.745 -375.425
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.427.280 7.427.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
300.151.728 219.573.123
Net Dönem Karı veya Zararı
2.300.867 80.578.605
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
607.596.298 605.510.751
TOPLAM KAYNAKLAR
623.364.374 614.539.183
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 30.383.232 14.137.026 17.445.529 6.648.849
Satışların Maliyeti
14 -17.300.857 -6.849.825 -9.783.574 -3.762.848
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.082.375 7.287.201 7.661.955 2.886.001
BRÜT KAR (ZARAR)
13.082.375 7.287.201 7.661.955 2.886.001
Genel Yönetim Giderleri
15 -7.529.314 -4.976.528 -3.755.303 -2.663.516
Pazarlama Giderleri
-2.671.186 -1.979.402 -1.567.753 -952.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 588.334 1.557.939 318.174 1.222.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.787.523 -2.038.898 -807.939 -995.294
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.682.686 -149.688 1.849.134 -502.883
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.682.686 -149.688 1.849.134 -502.883
Finansman Gelirleri
17 1.025.543 361.724 563.887 286.710
Finansman Giderleri
17 -374.964 -552.329 -289.471 -165.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.333.265 -340.293 2.123.550 -381.739
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.398 36.317 -63.016 6.113
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-86.454 0 -86.454 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54.056 36.317 23.438 6.113
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.300.867 -303.976 2.060.534 -375.626
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.300.867 -303.976 2.060.534 -375.626
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18 2.300.867 -303.976 2.060.534 -375.626
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,00008700 -0,00001300 0,00007800 -0,00001600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-215.320 -17.921 -276.008 -125.458
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-215.320 -17.921 -276.008 -125.458
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-215.320 -17.921 -276.008 -125.458
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.085.547 -321.897 1.784.526 -501.084
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.085.547 -321.897 1.784.526 -501.084
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057185
BIST