***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.273.350 492.594.134 492.594.134Transferler0 0 0 0 0 1.273.350 -1.273.350 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -17.921 0 0 -303.976 -321.897 -321.897Sermaye Arttırımı32.340.000 0 0 0 0 0 0 32.340.000 32.340.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 114.575 0 0 0 0 114.575 114.575Dönem Sonu Bakiyeler263.340.000 34.771.919 195.249 -276.783 7.427.280 219.573.123 -303.976 524.726.812 524.726.812Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler263.340.000 34.771.919 195.249 -375.425 7.427.280 219.573.123 80.578.605 605.510.751 605.510.751Transferler0 0 0 0 0 80.578.605 -80.578.605 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -215.320 0 0 2.300.867 2.085.547 2.085.547Dönem Sonu Bakiyeler263.340.000 34.771.919 195.249 -590.745 7.427.280 300.151.728 2.300.867 607.596.298 607.596.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.486.673 1.449.884Dönem Karı (Zararı)2.300.867 -303.976Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.314.098 2.073.823Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 1.161.065 815.927Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler409.602 766.747Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 409.602 766.747Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler505.433 265.886Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler505.433 265.886Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-794.400 -22.335Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -1.000.603 -102.462Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 206.203 80.127Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 283.915Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32.398 -36.317İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.911.291 -319.963Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.673.977 -2.132.585İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.673.977 -2.132.585Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler491.181 78.627İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)491.181 78.627Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.018.169 1.995.824Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.727.313 -737.574İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.727.313 -737.574İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.348.605 475.745Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.348.605 475.745Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.526.256 1.449.884Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-39.583 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.289.903 -1.071.865Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-108.342 -54.992Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -69.993 -54.992Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-38.349 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -7.181.561 -1.016.873FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI690.502 4.935.924Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 6.037.277Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 6.037.277Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-191.286 -1.156.860Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.811 -358.670Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-169.475 -798.190Ödenen Faiz-118.815 -46.955Alınan Faiz17 1.000.603 102.462YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.887.272 5.313.943NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.887.272 5.313.943DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 8.879.776 340.406DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 11.767.048 5.654.349Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 11.767.048 8.879.776Ticari Alacaklar7.127.753 4.863.378İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 7.127.753 4.863.378Diğer Alacaklar298.748 250.593İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 298.748 250.593Peşin Ödenmiş Giderler10 4.041.430 4.255.466Diğer Dönen Varlıklar9 2.667.594 3.745.561ARA TOPLAM25.902.573 21.994.774TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR25.902.573 21.994.774DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar154.668 148.557İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 154.668 148.557Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 563.503.561 556.322.000Maddi Duran Varlıklar7 2.898.584 3.604.004Kullanım Hakkı Varlıkları8 352.462 668.658Maddi Olmayan Duran Varlıklar39.830 70.937Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar39.830 70.937Peşin Ödenmiş Giderler10 1.823.195 3.627.328Ertelenmiş Vergi Varlığı81.985 27.929Diğer Duran Varlıklar9 28.607.516 28.074.996TOPLAM DURAN VARLIKLAR597.461.801 592.544.409TOPLAM VARLIKLAR623.364.374 614.539.183KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar25.829 47.640İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar25.829 47.640Banka Kredileri4 25.829 47.640Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları599.382 690.024İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları599.382 690.024Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 599.382 690.024Ticari Borçlar6.479.210 1.751.897İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 6.479.210 1.751.897Diğer Borçlar171 339İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar171 339Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 560.069 53.581Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü86.454 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.587.262 1.241.574Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 822.030 470.396Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 765.232 771.178ARA TOPLAM9.338.377 3.785.055TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.338.377 3.785.055UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar36.240 115.073İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar36.240 115.073Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 36.240 115.073Uzun Vadeli Karşılıklar1.229.829 812.905Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 1.229.829 812.905Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9 5.163.630 4.315.399TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.429.699 5.243.377TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.768.076 9.028.432ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar607.596.298 605.510.751Ödenmiş Sermaye13 263.340.000 263.340.000Sermaye Düzeltme Farkları34.771.919 34.771.919Paylara İlişkin Primler (İskontolar)195.249 195.249Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-590.745 -375.425Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-590.745 -375.425Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-590.745 -375.425Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 7.427.280 7.427.280Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları300.151.728 219.573.123Net Dönem Karı veya Zararı2.300.867 80.578.605TOPLAM ÖZKAYNAKLAR607.596.298 605.510.751TOPLAM KAYNAKLAR623.364.374 614.539.183Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 30.383.232 14.137.026 17.445.529 6.648.849Satışların Maliyeti14 -17.300.857 -6.849.825 -9.783.574 -3.762.848TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.082.375 7.287.201 7.661.955 2.886.001BRÜT KAR (ZARAR)13.082.375 7.287.201 7.661.955 2.886.001Genel Yönetim Giderleri15 -7.529.314 -4.976.528 -3.755.303 -2.663.516Pazarlama Giderleri-2.671.186 -1.979.402 -1.567.753 -952.963Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 588.334 1.557.939 318.174 1.222.889Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.787.523 -2.038.898 -807.939 -995.294ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.682.686 -149.688 1.849.134 -502.883FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.682.686 -149.688 1.849.134 -502.883Finansman Gelirleri17 1.025.543 361.724 563.887 286.710Finansman Giderleri17 -374.964 -552.329 -289.471 -165.566SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.333.265 -340.293 2.123.550 -381.739Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-32.398 36.317 -63.016 6.113Dönem Vergi (Gideri) Geliri-86.454 0 -86.454 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54.056 36.317 23.438 6.113SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.300.867 -303.976 2.060.534 -375.626DÖNEM KARI (ZARARI)2.300.867 -303.976 2.060.534 -375.626Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18 2.300.867 -303.976 2.060.534 -375.626Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,00008700 -0,00001300 0,00007800 -0,00001600Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-215.320 -17.921 -276.008 -125.458Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-215.320 -17.921 -276.008 -125.458Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-215.320 -17.921 -276.008 -125.458TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.085.547 -321.897 1.784.526 -501.084Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.085.547 -321.897 1.784.526 -501.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057185BIST