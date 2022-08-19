***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:12
***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.366.675 492.687.459 492.687.459
Transferler
0 0 0 0 0 1.366.675 -1.366.675 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -17.921 0 0 -316.361 -334.282 -334.282
Sermaye Arttırımı
32.340.000 0 0 0 0 0 0 32.340.000 32.340.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 114.575 0 0 0 0 114.575 114.575
Dönem Sonu Bakiyeler
263.340.000 34.771.919 195.249 -276.783 7.427.280 219.666.448 -316.361 524.807.752 524.807.752
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
263.340.000 34.771.919 195.249 -375.425 7.427.280 219.666.448 80.560.413 605.585.884 605.585.884
Transferler
0 0 0 0 0 80.560.413 -80.560.413 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -215.320 0 0 2.074.720 1.859.400 1.859.400
Dönem Sonu Bakiyeler
263.340.000 34.771.919 195.249 -590.745 7.427.280 300.226.861 2.074.720 607.445.284 607.445.284
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.460.566 1.466.038
Dönem Karı (Zararı)
2.074.720 -316.361
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.142.377 2.071.879
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.144.579 815.557
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
409.602 766.747
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 409.602 766.747
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
389.810 229.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
389.810 229.497
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-801.614 -23.837
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -992.805 -99.308
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 191.191 75.471
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 283.915
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.283.052 -289.480
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.897.801 -2.132.585
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-121.366 60.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.776.435 -2.192.724
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
462.752 69.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
462.752 69.244
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.026.319 1.996.864
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.381.927 -677.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-63.142 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.445.069 -677.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.309.855 454.432
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.309.855 454.432
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.500.149 1.466.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-39.583 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.183.486 -1.096.865
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -25.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.925 -54.992
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 -54.992
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.925 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -7.181.561 -1.016.873
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
682.704 4.932.771
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.037.277
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.037.277
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-191.286 -1.156.860
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.811 -358.670
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-169.475 -798.190
Ödenen Faiz
-118.815 -46.954
Alınan Faiz
17 992.805 99.308
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.959.784 5.301.944
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.959.784 5.301.944
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.801.209 338.947
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.760.993 5.640.891
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 11.760.993 8.801.209
Ticari Alacaklar
6.268.505 4.780.306
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 175.910 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.092.595 4.780.306
Diğer Alacaklar
249.787 184.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 249.787 184.358
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.015.780 4.237.966
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.667.597 3.734.409
ARA TOPLAM
24.962.662 21.738.248
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.962.662 21.738.248
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
154.668 148.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 154.668 148.557
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 563.503.561 556.322.000
Maddi Duran Varlıklar
7 2.816.628 3.587.458
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 352.462 668.658
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.309 70.937
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.309 70.937
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.823.195 3.627.328
Diğer Duran Varlıklar
9 28.607.516 28.074.996
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
597.373.339 592.599.934
TOPLAM VARLIKLAR
622.336.001 614.338.182
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.829 47.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.829 47.640
Banka Kredileri
4 25.829 47.640
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
599.382 690.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
599.382 690.024
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 599.382 690.024
Ticari Borçlar
6.196.327 1.814.400
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 0 63.142
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 6.196.327 1.751.258
Diğer Borçlar
171 339
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
171 339
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 560.069 48.581
Kısa Vadeli Karşılıklar
822.030 470.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 822.030 470.396
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 527.490 577.186
ARA TOPLAM
8.731.298 3.648.566
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.731.298 3.648.566
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.240 115.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.240 115.073
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 36.240 115.073
Uzun Vadeli Karşılıklar
959.549 673.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 959.549 673.260
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 5.163.630 4.315.399
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.159.419 5.103.732
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.890.717 8.752.298
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
607.445.284 605.585.884
Ödenmiş Sermaye
13 263.340.000 263.340.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.771.919 34.771.919
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
195.249 195.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-590.745 -375.425
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-590.745 -375.425
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-590.745 -375.425
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.427.280 7.427.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
300.226.861 219.666.448
Net Dönem Karı veya Zararı
2.074.720 80.560.413
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
607.445.284 605.585.884
TOPLAM KAYNAKLAR
622.336.001 614.338.182
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 28.839.668 14.137.026 16.001.957 6.648.849
Satışların Maliyeti
14 -17.810.360 -7.758.485 -9.581.418 -4.254.850
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.029.308 6.378.541 6.420.539 2.393.999
BRÜT KAR (ZARAR)
11.029.308 6.378.541 6.420.539 2.393.999
Genel Yönetim Giderleri
15 -5.727.241 -4.044.033 -2.832.847 -2.188.677
Pazarlama Giderleri
-2.671.186 -1.979.402 -1.567.753 -952.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 572.061 1.556.534 302.253 1.222.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.786.015 -2.038.898 -806.431 -995.294
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.416.927 -127.258 1.515.761 -520.046
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.416.927 -127.258 1.515.761 -520.046
Finansman Gelirleri
17 1.017.745 358.570 559.439 284.858
Finansman Giderleri
17 -359.952 -547.673 -281.965 -168.991
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.074.720 -316.361 1.793.235 -404.179
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.074.720 -316.361 1.793.235 -404.179
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.074.720 -316.361 1.793.235 -404.179
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18 2.074.720 -316.361 1.793.235 -404.179
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,00007900 -0,00001400 0,00001100 -0,00001700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-215.320 -17.921 -276.008 -84.446
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-215.320 -17.921 -276.008 -84.446
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-215.320 -17.921 -276.008 -84.446
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-215.320 -17.921 -276.008 -84.446
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.859.400 -334.282 1.517.227 -488.625
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.859.400 -334.282 1.517.227 -488.625
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057189
BIST