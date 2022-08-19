***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.366.675 492.687.459 492.687.459Transferler0 0 0 0 0 1.366.675 -1.366.675 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -17.921 0 0 -316.361 -334.282 -334.282Sermaye Arttırımı32.340.000 0 0 0 0 0 0 32.340.000 32.340.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 114.575 0 0 0 0 114.575 114.575Dönem Sonu Bakiyeler263.340.000 34.771.919 195.249 -276.783 7.427.280 219.666.448 -316.361 524.807.752 524.807.752Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler263.340.000 34.771.919 195.249 -375.425 7.427.280 219.666.448 80.560.413 605.585.884 605.585.884Transferler0 0 0 0 0 80.560.413 -80.560.413 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -215.320 0 0 2.074.720 1.859.400 1.859.400Dönem Sonu Bakiyeler263.340.000 34.771.919 195.249 -590.745 7.427.280 300.226.861 2.074.720 607.445.284 607.445.284Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.460.566 1.466.038Dönem Karı (Zararı)2.074.720 -316.361Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.142.377 2.071.879Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 1.144.579 815.557Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler409.602 766.747Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 409.602 766.747Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler389.810 229.497Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler389.810 229.497Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-801.614 -23.837Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -992.805 -99.308Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 191.191 75.471Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 283.915İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.283.052 -289.480Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.897.801 -2.132.585İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-121.366 60.139İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.776.435 -2.192.724Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler462.752 69.244İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)462.752 69.244Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.026.319 1.996.864Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.381.927 -677.435İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-63.142 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.445.069 -677.435İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.309.855 454.432Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.309.855 454.432Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.500.149 1.466.038Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-39.583 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.183.486 -1.096.865İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -25.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.925 -54.992Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 0 -54.992Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.925 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -7.181.561 -1.016.873FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI682.704 4.932.771Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 6.037.277Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 6.037.277Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-191.286 -1.156.860Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.811 -358.670Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-169.475 -798.190Ödenen Faiz-118.815 -46.954Alınan Faiz17 992.805 99.308YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.959.784 5.301.944NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.959.784 5.301.944DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 8.801.209 338.947DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 11.760.993 5.640.891Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 11.760.993 8.801.209Ticari Alacaklar6.268.505 4.780.306İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 175.910 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 6.092.595 4.780.306Diğer Alacaklar249.787 184.358İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 249.787 184.358Peşin Ödenmiş Giderler10 4.015.780 4.237.966Diğer Dönen Varlıklar9 2.667.597 3.734.409ARA TOPLAM24.962.662 21.738.248TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.962.662 21.738.248DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar1 100.000 100.000Diğer Alacaklar154.668 148.557İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 154.668 148.557Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 563.503.561 556.322.000Maddi Duran Varlıklar7 2.816.628 3.587.458Kullanım Hakkı Varlıkları8 352.462 668.658Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.309 70.937Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.309 70.937Peşin Ödenmiş Giderler10 1.823.195 3.627.328Diğer Duran Varlıklar9 28.607.516 28.074.996TOPLAM DURAN VARLIKLAR597.373.339 592.599.934TOPLAM VARLIKLAR622.336.001 614.338.182KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar25.829 47.640İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar25.829 47.640Banka Kredileri4 25.829 47.640Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları599.382 690.024İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları599.382 690.024Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 599.382 690.024Ticari Borçlar6.196.327 1.814.400İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 0 63.142İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 6.196.327 1.751.258Diğer Borçlar171 339İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar171 339Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 560.069 48.581Kısa Vadeli Karşılıklar822.030 470.396Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 822.030 470.396Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 527.490 577.186ARA TOPLAM8.731.298 3.648.566TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.731.298 3.648.566UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar36.240 115.073İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar36.240 115.073Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 36.240 115.073Uzun Vadeli Karşılıklar959.549 673.260Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 959.549 673.260Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler9 5.163.630 4.315.399TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.159.419 5.103.732TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.890.717 8.752.298ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar607.445.284 605.585.884Ödenmiş Sermaye13 263.340.000 263.340.000Sermaye Düzeltme Farkları34.771.919 34.771.919Paylara İlişkin Primler (İskontolar)195.249 195.249Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-590.745 -375.425Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-590.745 -375.425Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-590.745 -375.425Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 7.427.280 7.427.280Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları300.226.861 219.666.448Net Dönem Karı veya Zararı2.074.720 80.560.413TOPLAM ÖZKAYNAKLAR607.445.284 605.585.884TOPLAM KAYNAKLAR622.336.001 614.338.182Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 28.839.668 14.137.026 16.001.957 6.648.849Satışların Maliyeti14 -17.810.360 -7.758.485 -9.581.418 -4.254.850TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.029.308 6.378.541 6.420.539 2.393.999BRÜT KAR (ZARAR)11.029.308 6.378.541 6.420.539 2.393.999Genel Yönetim Giderleri15 -5.727.241 -4.044.033 -2.832.847 -2.188.677Pazarlama Giderleri-2.671.186 -1.979.402 -1.567.753 -952.963Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 572.061 1.556.534 302.253 1.222.889Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -1.786.015 -2.038.898 -806.431 -995.294ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.416.927 -127.258 1.515.761 -520.046FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.416.927 -127.258 1.515.761 -520.046Finansman Gelirleri17 1.017.745 358.570 559.439 284.858Finansman Giderleri17 -359.952 -547.673 -281.965 -168.991SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.074.720 -316.361 1.793.235 -404.179Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.074.720 -316.361 1.793.235 -404.179DÖNEM KARI (ZARARI)2.074.720 -316.361 1.793.235 -404.179Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18 2.074.720 -316.361 1.793.235 -404.179Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,00007900 -0,00001400 0,00001100 -0,00001700Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-215.320 -17.921 -276.008 -84.446Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-215.320 -17.921 -276.008 -84.446Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-215.320 -17.921 -276.008 -84.446Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-215.320 -17.921 -276.008 -84.446TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.859.400 -334.282 1.517.227 -488.625Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.859.400 -334.282 1.517.227 -488.625http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057189BIST