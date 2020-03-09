***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 09.03.2020Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Gaziosmanpaşa Mahallesi Arjantin Caddesi No:28Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti ne yetki verilmesi.3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.4 - 2019 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - 2019 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu nun okunarak katılanların oyuna sunulması.6 - Yönetim Kurulu nun ibra edilmesi.7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 2019 Mali Yılına ilişkin kar dağıtımı önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakere edilmesi.9 - Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyelerinin seçimi.10 - Türk Ticaret Kanununun 399.Maddesi uyarınca, şirketimiz Yönetim Kurulu nun, şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 06.03.2020 tarih ve 881-1137 sayılı kararının Genel Kurulun onayına sunulması.11 - Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun Genel Kurulun bilgisine sunulması.12 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurulun bilgisine sunulması.13 - Şirketin Bilgilendirme Politikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması.14 - Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09.03.2020 tarih ve 882-1139 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın Genel Kurulun onayına sunulması.15 - Dilek ve Temenniler.16 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Genel Kurul Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekaletname Ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarOlağan Genel Kurul Davet Mektubu, Gündem, Bilgilendirme Dokumanı ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825483BIST