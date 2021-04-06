***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 02.03.2021Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ÇANKAYAAdres Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No: 1 B / 68Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi.3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.4 - 2020 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.5 - 2020 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.6 - Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesinin katılanların oyuna sunulması.7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2020 Mali Yılına ilişkin kar dağıtımı önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.9 - Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyelerinin Seçimi ve katılanların oyuna sunulması.10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'na tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 29/02/2021 tarih ve 902/1169 sayılı kararının katılanların oyuna sunulması.11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III 48.1. Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2. Maddesi uyarınca 2020 yılında Atakule Alışveriş Merkezi'nden elde edilen kira gelirleri hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.12 - Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağışların Bağış ve Yardımlar Politikası gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulması.13 - Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması.14 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.15 - Şirketin Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.16 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26/02/2021 tarih ve 902/1170 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın katılanların oyuna sunulması.17 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Bilgilendirme Dokümanı 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 25.03.2021 saat 14:00'de başlayan 2020 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı sonucu ekte bulunan toplantı tutanağında yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 05.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 hazir bulunanlar listesi-25032021132220.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 25032021 Toplantı Tutanagı.pdf - TutanakEK: 3 Kar Dagıtımı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarOlağan Genel Kurula ilişkin tescil işlemi 05.04.2021 tarihinde yapılmış olup, ticaret sicil gazetesinin 06.04.2021 tarih 10303 sayısında yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923684BIST